مسابقة المرفأ لصيد «الكنعد» تحطم الأرقام القياسية

المصدر: Ⅶ المرفأ - البيان الرياضي

حطمت مسابقة صيد سمك «الكنعد»، والتي أقيمت ضمن مهرجان الظفرة البحري 2019، كل الأرقام التي تم تسجيلها في السابق في هذه المنافسة التي امتدت على مدار تسعة أيام متواصلة، في آخر أيام المهرجان، وشهدت المسابقة والتي أقيمت برعاية فريق الطيار وصول وزن السمكة الفائزة إلى 40 كيلو، والتي حصدها المتسابق محمد الحوسني، بالإضافة إلى وصول عدد المشاركين، إلى رقم قياسي أيضاً، وهو 217 قارباً، ليكون رقماً قوياً لم يتم تحقيقه، في أي بطولة أقيمت على مستوى الدولة، وحصد المركز الثاني المتسابق سالم أحمد المحيربي بوزن وقدره 33.900 كيلو، وحل ثالثاً غيث الخاجه بوزن وقدره 32.400 كيلو، وكرّم الفائزين في الختام، هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، وعبيد المزروعي مدير المهرجان وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي في نادي أبوظبي للشراع واليخوت وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، كما قامت اللجنة المنظمة، بتكريم العشرة الأوائل في المنافسة بجوائز بلغت 250 ألف درهم، وحصل صاحب المركز الأول على مائة ألف درهم.

شكر وتهنئة

وتوجه هزاع المهيري، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة لإتاحة الفرصة لمجموعة الطيار لرعاية ودعم الحدث، كما توجه بالتهنئة إلى كل الفائزين والأوائل في المسابقة القوية، وأكد أن المنافسة القوية هي أهم ما ميز مسابقة صيد الكنعد، والإقبال الكبير من المشاركين في هذه النسخة، والأجمل أنها قد أقيمت كي تواكب موسم صيد الكنعد.