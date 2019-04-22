الشعفار يفتتح فعاليات بطولة آسيا للطريق بطشقند

المصدر: Ⅶ دبي - محمود شلبي

يتوجه أسامة أحمد الشعفار، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات مساء اليوم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لافتتاح فعاليات بطولة آسيا للطريق، التي ينظمها الاتحاد الأوزبكي تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للدراجات، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى 28 أبريل الجاري، وتتضمن منافسات لكل الفئات، ويرافق الشعفار في البطولة الآسيوية، علي سعيد الوالي مدير المنتخبات الوطنية، وحارب العلي مدير العلاقات الدولية باتحاد الإمارات للدراجات، ويتضمن برنامج الشعفار افتتاح «سينمار» الاتحاد الآسيوي يوم 25 الجاري، كما يترأس في اليوم التالي، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي (الكونغرس)، بالإضافة إلى حضوره كل منافسات البطولة.