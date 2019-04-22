اتحاد الرجبي يعتمد برنامج المشاركات الخارجية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الرجبي، اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، وتم مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها اعتماد برنامج المشاركات الخارجية، وطبقاً للفترة الزمنية المحددة لكل بطولة، منها بطولة سباعيات الرجبي الآسيوية فئة 15 لاعباً، والتي سوف تقام في تايلاند من 12- 18 مايو المقبل، واعتماد المشاركة في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، والمقرر إقامتها في كل من كوريا الجنوبية والصين وسيرلانكا، واعتماد المشاركة في البطولة العربية المقرر لها شهر أكتوبر المقبل، والمشاركة بالبطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي للفتيات تحت 18 سنة في الهند خلال نوفمبر المقبل، وتم اعتماد البرنامج المقدم من مدير التطوير ومدير المنتخبات، والمحدد به دعم المراكز الناشئة بالشارقة وإقامة دوري من لاعبي ثماني مدارس حكومية وخاصة، ويقام النهائي الخاص به على هامش إقامة بطولة طيران الإمارات الدولية لسباعيات الرجبي في ديسمبر 2019.

تقرير الظالعي

واطلع المجلس على تقرير الأمين العام قيس الظالعي عن مجمل أعمال الاتحاد، وآخر مستجدات نشاطه بخصوص الحصول على الدعم اللازم للترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي خلال شهر نوفمبر المقبل، وأفاد أنه في تواصل مستمر مع كل الاتحادات الآسيوية التي سبق أن دعمته خلال الانتخابات الأخيرة بالإضافة لباقي الاتحادات الأخرى، وقدم سلمان هادي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة التطوير تقريراً عن آخر التطورات في مشروع أكاديميات الرجبي للشباب المواطنين، وأوضح أنه تم توقيع عقد رعاية مع السوق الحرة بدبي.