الوصل ينهي احتكار النصر لدوري كرة الطاولة للرجال

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج الوصل بطلاً لدوري كرة الطاولة للرجال أول من أمس، بعد فوزه على الشارقة بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما في صالة نادي الوصل، لينهي «الفهود» احتكار النصر للقب طوال الـ 16 موسم الماضي، وأهدى علي الشامسي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الوصل المشرف على كرة الطاولة، اللقب إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، وإلى راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس، والجمهور، وأعرب، عن سعادته بتحقيق لقب بطولة دوري كرة الطاولة للرجال، مشيراً إلى أنها البطولة الثالثة التي حققتها اللعبة بالنادي هذا الموسم، مؤكداً أن هذه النتائج الجيدة توضح أن الوصل ماضٍ على الطريق الصحيح.

المنتخب في المجر

وعلى جانب آخر، يشارك منتخبنا الوطني الأول للرجال، في بطولة العالم للفردي والزوجي، والتي انطلقت أمس، بالعاصمة المجرية بودابست، وتستمر حتى 29 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من مائة دولة، وتتكون بعثة المنتخب من حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة، رئيساً للبعثة، ويرافقه المدرب شاولي، واللاعبون عبدالله البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد من شباب الأهلي، وعيسى إبراهيم من الوصل، وينضم للوفد لاحقاً، عبد الرحمن المنهالي المدير المالي للاتحاد، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، على هامش البطولة.

وعلى صعيد آخر، أقيم مهرجان البراعم الثالث لهذا الموسم، بنادي الذيد وحصل الشقيقان عبدالله وعلي صادق من النصر، على المركزين الأول والثاني، بينما تقاسم المركز الثالث كل من حمد علي من الشارقة، وعثمان علي من شباب الأهلي.