أبوظبي تتصدر الأولمبياد المدرسي بـ22 ميداليـة

المصدر: Ⅶ دبي ـ عدنان الغربي

جاءت منافسات اليوم الأول في سباحة البنات والريشة الطائرة للبنين من النسخة السابعة لبرنامج الأولمبياد المدرسي مثيرة، وتصدرت منطقة أبوظبي التعليمية بـ22 ميدالية ملونة جاءت جميعها في منافسات السباحة بواقع 12 ميدالية ذهبية و4 فضيات و6 برونزيات، فيما جاءت دبي في المركز الثاني بـ18 ميدالية في السباحة والريشة الطائرة، منها 6 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات وحصدت منطقة العين 12 ميدالية منها 4 ذهبيات و4 فضيات ومثلها برونزيات، ثم منطقة الشارقة الشرقية بـ10 ميداليات منها ذهبية واحدة وفضية واحدة و8 برونزيات، تليها منطقة الشارقة بـميداليات منها 5 فضيات و4 برونزيات والفجيرة بـميداليات بواقع فضّيتين وبرونزيتين.

سيطرة

وفي تفاصيل المنافسات سيطرت منطقة أبوظبي التعليمية على منافسات السباحة للبنات، التي أقيمت أول من أمس، في مجمع حمدان بن محمد في دبي، بعدما حصلت أبوظبي على 12 ميدالية ذهبية، بينما جاءت في المركز الثاني المنطقة التعليمية في العين برصيد 4 ذهبيات، مقابل 3 ذهبيات للمنطقة التعليمية في دبي في المركز الثالث.

حضر المنافسات وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات السباحة، شاهل شاهل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

وافتتحت العين المنافسات في فئة 10 ـ 11 سنة، بالفوز بذهبية سباق 25 م حرة عن طريق الطالبة ملاك أحمد علام، بينما جاءت في المركز الثاني لارا الحوراني من دبي، وتبعتها في المركز الثالث نادين هلال من أبوظبي، أما السباق الثاني المخصص إلى 25 م ظهر، شهد تفوق لينا العظمة من دبي بحصولها على الميدالية الذهبية، وتبعتها زميلتها في دبي، لارا الحوراني في المركز الثاني، ثم رباب العبيدي من أبوظبي في المركز الثالث.

تألق

وواصلت لينا العظمة من دبي تألقها بحصولها على ذهبية سباق 25 م صدر، وجاءت في المركز الثاني ملاك أحمد علام من العين، ونادين هلال من أبوظبي في المركز الثالث، في المقابل بدأت سيطرة المنطقة التعليمية لأبوظبي من السباق الرابع المخصص إلى التتابع 25 م حرة، بالحصول على المركز الأول، ثم دبي في المركز الثاني، والشارقة في المركز الثالث.

وفي فئة 12 ـ 13 سنة، منحت منار علي، أبوظبي، ذهبية سباق 25 م حرة، وجاءت مريم بادو من الشارقة في المركز الثاني، ثم مزنة فيصل من أبوظبي في المركز الثالث، واستمر تألق أبوظبي في سباق 50 م حرة عن طريق أمينة سويسي، وتبعتها ياسمين الشامسي من العين، ثم منار علي من أبوظبي في المركز الثالث، وعادت العين إلى الميداليات الذهبية عن طريق ياسمين الشامسي في سباق 25 م ظهر، وجاءت في المركز الثاني ميرا عبدالله من أبوظبي، وفي المركز الثالث فاطمة نادر من الشارقة.

سباق 50 م

وفي سباق 50 م ظهر فازت أمينة سويسي من أبوظبي بالمركز الأول، ثم ميرا عبدالله من أبوظبي بالمركز الثاني، وروان أحمد علام من العين في المركز الثالث، وحققت مزنة أنيس من أبوظبي ذهبية سباق 25 م ظهر، وتبعتها تالة أيمن من الشارقة في المركز الثاني ثم زميلتها صفية خالد في المركز الثالث، وتألقت أنفال عطاس من دبي في سباق 50 م صدر وحصلت على الذهبية، بينما نالت شمة سامي من الفجيرة الفضية، وتبعتها زميلتها ريم محمود بحصولها على البرونزية، وأكد فريق أبوظبي للتتابع تفوقه في هذا السباق بالفوز بذهبية 25 م تتابع حرة، وجاء فريق الشارقة في المركز الثاني، والفجيرة في المركز الثالث.

تفوق

وشهدت فئة 14 ـ 15 سنة، استمرار تفوق المنطقة التعليمية في أبوظبي بحصولها على 6 ميداليات ذهبية من جملة 8 سباقات، عن طريق هدا خالد في سباق 25 م حرة، ورهف هشام في سباقي 50 م حرة، و100 م حرة، وفاطمة عيسى في سباقي 25 م ظهر، و50 م ظهر، وفريق التتابع في سباق 25 م حرة، بينما نالت المنطقة التعليمية في العين ذهبيتين في سباقي 25 م ظهر عن طريق أية خالد، و50 م صدر من خلال مهرة غريب.