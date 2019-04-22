ميرا ناصر تحصد 3 ميداليات في المشاركة الثالثة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصدت ميرا عبدالله ناصر من مدرسة الريادة في أبوظبي 3 ميداليات ملونة في منافسات السباحة أول من أمس، بواقع ذهبيتين وفضية بفضل مشاركتها للمرة الثالثة على التوالي في الأولمبياد المدرسي. وأبدت ميرا «12 سنة» سعادتها الكبيرة بإقامة الأولمبياد المدرسي بشكل سنوي، مؤكدة أن البطولة باتت أصعب من النسخ السابقة، وقالت: حققت في النسخة الحالية ذهبية سباق التتابع، وذهبية سباق 25 متر الظهر، إلى جانب فضية أخرى في سباق 50 متر الظهر.

وأضافت: بدأت ممارسة السباحة وأنا عمري 4 سنوات، حيث كنت أحب هذه الرياضة منذ صغري، ودوماً ما أحب الذهاب إلى التدريبات، والاستمتاع باللعب في المسبح.

وأشارت إلى أن معلمتها في مدرسة الريادة بأبوظبي، لاحظت تطوّر مستواها بشكل كبير، وطلبت منها المشاركة في منافسات الأولمبياد المدرسي، ما أسهم في أن تجهز أسرتي برنامجاً خاصاً لخوض تدريبات السباحة مع مدرب خاص في مسبح القوات المسلحة بأبوظبي. وأكدت ميرا، أنها حققت العديد من الميداليات، مشيرة إلى أنها تعتبر رياضة السباحة تلعب دوراً كبيراً في منحها طاقة إيجابية في حياتها بشكل عام، إلى جانب تفوقها الدراسي، وكشفت أيضاً أن لديها هوايات أخرى أبرزها الرسم.