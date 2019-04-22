الطنيجي: المنافسات تكوين لشخصية الطالب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد شاهل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية، أن منافسات الأولمبياد المدرسي تحظى برعاية طبية متكاملة، مشدداً على أن سلامة الطلاب والطالبات تأتي في المقام الأول. وقال: برنامج الأولمبياد المدرسي يلعب دوراً بارزاً في تكوين شخصية الطالب منذ الصغر وتحديد طموحاته، وهو فرصة لطلبة مدارس الدولة للانخراط في ألعاب رياضية تسهم في تعزيز الحركة الرياضية، ورفد الدولة بكفاءات واعدة تحقق لها التميز والبطولات الخارجية، وهو ما توليه القيادة الرشيدة الاهتمام والمتابعة والدعم.

مكاسب

وأشار الطنيجي إلى أنه من أبرز مكاسب النسخة السابعة هو استمرار الاستفادة من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح لأبناء المواطنات، وحاملي الجوازات ومواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، مؤكداً أن الأولمبياد المدرسي هو أفضل مكان لتطبيق هذا القرار والاستفادة منه بالصورة الأمثل، خصوصاً أن الطلاب في أعمار صغيرة يمكن الاستفادة منها واكتشاف المواهب.