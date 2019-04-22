منطقة دبي تسيطر على ميداليات الريشة

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

استحوذت منطقتا دبي والشارقة الشرقية، على ميداليات الريشة الطائرة للبنين، ضمن منافسات اليوم الأول للنسخة السابعة للأولمبياد المدرسي، وسط سيطرة واضحة لمنطقة دبي التي حصدت 10 ميداليات، منها 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات فيما أحرزت الشارقة الشرقية 6 ميداليات ، منها ذهبية واحدة وفضية واحدة و4 برونزيات.

وحضر منافسات الريشة الطائرة بنين، التي أقيمت بصالة الحديبية أول من أمس، طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية بالوكالة، رئيس المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، وعائشة الصيري مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي.

ففي مسابقة فئة مواليد 2002 - 2003، فاز الطالب محمد علي من مدرسة دبي الوطنية بمنطقة دبي التعليمية، بالمركز الأول، وحل سعود محمد المزروعي من مدرسة وادي الحلو بمنطقة الشارقة الشرقية ثانياً، وعبد الله علي المزروعي من مدرسة وادي الحلو أيضاً بنفس المنطقة ثالثاً، وعثمان عمر محمد لاعب مدرسة دبي الوطنية بمنطقة دبي ثالثاً مكرراً. وفي فئة 2005 - 2004، حقق اللاعب عباس وكيل من مدرسة دبي الوطنية بمنطقة دبي المركز الأول، وجاء علي عبد الله مراد من دبي الوطنية أيضاً ثانياً، ومحمد سيف المزروعي، من مدرسة وادي الحلو بمنطقة الشارقة الشرقية ثالثاً، وعبد الله أحمد صالح من دبي الوطنية بمنطقة دبي أيضاً ثالثاً مكرر.

ترتيب

وفي فئة مواليد 2007 - 2006، حل حامد سعيد المزروعي من مدرسة وادي الحلو بمنطقة الشارقة الشرقية أولاً، ومحمد وكيل من دبي الوطنية - منطقة دبي ثانياً، ومحمد علي المزروعي من مدرسة وادي الحلو - الشارقة الشرقية ثالثاً، ومنصور يوسف المزروعي من مدرسة وادي الحلو أيضاً - الشارقة الشرقية ثالثاً مكرراً. وفي فئة 2009 - 2008، حقق سعيد عبد الله من دبي الدولية المركز الأول، وحل زميله عبد العزيز محمد من المدرسة نفسها بالمركز الثاني، يليه حمد عبد الله من مدرسة دبي الوطنية بمنطقة دبي، ومحمد ناصر من دبي الوطنية في المركز الثالث مكرر.