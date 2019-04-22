اللجنة المنظمة لـ «القفال» 29 تراقب حالة البحر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

دعت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية جميع الملاك والنواخذة والبحارة إلى توخي الحيطة والحذر قبل التوجه إلى جزيرة صير بو نعير في الأيام المقبلة استعداداً لانطلاقة السباق والمحدد له يوم الجمعة المقبل.

وينطلق السباق المرتقب يوم الجمعة المقبل حسب حالة البحر وسرعات الرياح ليقام في أفضل الظروف وذلك من جزيرة صير بو نعير في عمق مياه الخليج العربي مروراً بجزيرة القمز (نيوة بن حنظول) باتجاه خط النهاية قبالة فندق برج العرب لمسافة تزيد على 51 ميلاً بحرياً.

وأخطرت اللجنة المنظمة للسباق جميع النواخذة والملاك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة - أس ام أس - بأنه حرصاً على سلامة المتسابقين يرجى عدم المغادرة إلى جزيرة صير بو نعير وانتظار تعليمات اللجنة المنظمة في ما يتعلق بحالة البحر وموعد السباق حيث تقوم اللجنة المنظمة بمتابعة كافة التقارير الخاصة بالأرصاد الجوية.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق إن اللجنة المنظمة تسعى لإقامة الحدث الكبير في أفضل الظروف والأحوال مشيراً إلى أنها تراقب كافة التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ما يتعلق بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الفترة المقبلة.

حرص اللجنة المنظمة

وأوضح القمزي أن اللجنة المنظمة حريصة على وصول جميع المشاركين في الحدث وأيضاً المحامل في أمان وسلامة إلى جزيرة صير بو نعير قبل موعد انطلاقة السباق واستكمال خطوات المشاركة بعد ذلك بيسر وسهولة مع الفحص الفني وفحص السلامة والذي يسبق بداية السباق بساعات كالعادة.

وأشار مشرف عام السباق إلى أن اللجنة المنظمة تتابع كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة وستقوم بإخطار النواخذة والملاك بكافة التطورات المتعلقة بحالة البحر والوقت المناسب للتحرك وكذلك تأكيد موعد السباق.

وناشد القمزي جميع النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة في السباق سرعة استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل من أجل المشاركة واصطحاب جميع الأوراق المطلوبة والتي تشمل صورة الهوية والملكية وملكية قارب القطر وكشف الأسماء الخاصة بأذون التفرغ الرياضي لأفراد الطاقم في كل محمل منوهاً إلى أن الموعد النهائي لإغلاق باب التسجيل هو يوم غد الثلاثاء. وأكد أن اللجنة المنظمة قد شرعت وقبل أسبوع تقريباً في إجراءات التسجيل بإرسالها الرابط الخاص بخطوات التسجيل الإلكتروني إضافة إلى تعليمات السباق وكشف الأذون من أجل تسهيل المهمة على المشاركين كما فتحت أبواب النادي لاستقبال الراغبين في المشاركة من أجل التسجيل للمشاركة في الحدث الكبير والمرتقب يوم الجمعة.