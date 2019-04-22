72 لاعباً في ختام كأس أبوظبي للبادل تنس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت بملاعب البادل تنس في نادي أبوظبي الرياضي، منافسات النسخة الخامسة من كأس أبوظبي للبادل تنس، التي تقام بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع النادي، وبمشاركة 72 لاعباً، تم تقسيمهم إلى 36 فريقاً على 4 مستويات، وامتدت منافساتها على مدار شهرين.

وحضر الختام محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي، وسيف ثابت ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وممثلو الشركات الراعية للبطولة، إلى جانب اللاعبين المشاركين وذويهم، وسط أجواء طيبة.وأسفرت النتائج عن فوز فريق بورخا وأدريان بالمركز الأول عن المستوى الأول، وجاء فريق ناصر وسامي في المركز الأول عن المستوى الثاني، وحل فريق محمد ومحمد في المركز الأول في المستوى الثالث، وفي المستوى الرابع فاز فريق كريم وعمر.