كشف تفاصيل دورة ند الشبا الرياضية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعقد اللجنة المنظمة للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، مؤتمراً صحافياً اليوم، للكشف عن تفاصيل الدورة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان المبارك، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الأضخم من نوعه على صعيد تنوع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين، ويعقد المؤتمر الصحافي في مجمع ند الشبا الرياضي، ويتحدث فيه كل من صلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية في الدورة، كما سيتم إجراء مراسم قرعة منافسات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة بحضور ممثلي الفرق المشاركة في الأدوار النهائية.