طلال الشنقيطي: تسليط الضوء على المواهب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج الأولمبياد المدرسي، أن اهتمام الطلاب والطالبات وحرصهم على المنافسة على المراكز الأولى والميداليات تعد أبرز مكاسب المشروع الطلابي.

وقال: نسعد بما نلمسه من أبنائنا وبناتنا في مثل هذا النوع من البرامج الذي يسلط الضوء على المواهب في رياضات تحتاج المزيد من الاهتمام والتركيز والتكاتف من قبل جميع مؤسسات الدولة المعنية بالرياضة من أجل تقديم كافة أنواع الرعاية لهؤلاء الطلاب في مرحلة عمرية مبكرة، ومساعدتهم على الاستمرار في مشوارهم نحو تعزيز قدراتهم المهارية والبدنية، والتعرف بشكل أكبر على أجواء المشاركات والتنافس الشريف، مما يفتح المجال لزيادة خبراتهم وتجاربهم قبل المشاركة في المحافل المدرسية الخارجية التي يخوضها المميزون منهم مع العديد من الطلاب في الدول الأخرى سواء في ألعاب القوى أو الرياضات الدفاعية أو الريشة الطائرة، وقال: اللجنة الأولمبية تقف دائماً مع الموهوبين لتقديم الأفضل والاستفادة بالشكل الأمثل من المنافسات والمحافل المختلفة.