ختام الريشة الطائرة وسباحـة الأولمبياد المدرسي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

تختتم اليوم منافسات الريشة الطائرة للبنات والسباحة للبنين ضمن برنامج النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي التي تستمرحتى 4 مايو المقبل بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في 7 ألعاب هي الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى والجودو والتايكواندو والقوس والسهم والمبارزة بمشاركة 2074 طالبا وطالبة.

وانطلقت فعاليات النسخة السابعة أمس، بمنافسات الريشة الطائرة للبنين والسباحة للبنات، بينما تقام اليوم، منافسات الريشة الطائرة للبنات في صالة الحديبية بمشاركة 144 طالبة يمثلن 9 مناطق تعليمية، باستثناء الظفرة التي لن تشارك في المنافسات، وبواقع 16 طالبة من كل من أبوظبي، والعين، ودبي والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، والشارقة - الشرقية،ويذكر أن الطالبات المتنافسات في نهائيات الريشة الطائرة اليوم، هن أفضل 16 طالبة من كل منطقة تأهلن بعد التصفيات التي تمت خلال العام الدراسي الحالي وخضعن لتدريبات مكثفة في مراكز التدريب التابعة للأولمبياد المدرسي والمنتشرة في مناطق الدولة.

وتختتم منافسات السباحة، اليوم في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، حيث تشهد المنافسات مشاركة كبيرة من 8 مناطق تعليمية،

ويبلغ عدد المشاركين في منافسات السباحة للبنين 280 طالباً، وشارك في منافسات البنات أمس، 175 طالبة، من 7 مناطق تعليمية هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة والشارقة الشرقية. فرصة

وأكد محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية أن برنامج الأولمبياد المدرسي فرصة كبيرة لرفد رياضة الإمارات بعناصر مميزة وموهوبة وفقاً لمعايير محددة، ما يضاعف المسؤولية على جميع المؤسسات والهيئات الرياضية للإستفادة من مخرجاتها واستثمارها على أفضل نحو ، وقال: منافسات النسخة السابعة التي انطلقت أمس بمشاركة طلابية كبيرة تزامناً مع عام التسامح ووجود أصحاب الهمم ضمن المنافسات المدرجة يعكس قيم المشروع النبيلة التي تركز على نشر مفاهيم الرياضة ومشاركة أكبر شريحة من طلبة المدارس.

رسالة

وأضاف: يستمر البرنامج الطموح في تقديم رسائله السامية بالكشف عن المواهب والتعرف على مهارات وقدرات الأبناء من فئات عمرية مختلفة، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة العليا للأولمبياد المدرسي، حيث يمر كل عام بمراحل متعددة.