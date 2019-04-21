اختتام سباق الجري الأول في العين بعد مشاركة كبيرة ونجاح في التنظيم

المصدر: العين - البيان الرياضي

اختتمت، وبنجاح كبير، منافسات سباق العين الأول للجري في مدينة العين، مساء أول من أمس، حيث لقي الحدث، والذي أقيم تحت رعاية الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للهواة، وتحت إشراف ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي العين للهواة، وأكاديمية اسباير لألعاب القوى، مشاركة كبيرة، وصلت إلى 500 عداء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحبي رياضة الجري، وتوزع الرقم السابق على الفئات الثلاث للمنافسة، والتي انطلقت في تمام السابعة صباحاً في مقر نادي العين للهواة، واستمرت حتى التاسعة والنصف صباحاً.

وفي منافسات الرجال، تمكن من تحقيق المركز الأول في فئة 10 كيلو مترات، سمير جوهر، والذي أنهى المنافسة في 37,29 دقيقة، في حين حل ثانياً أحمد تمري، وثالثاً إلياس محمود، وفي الفئة الثانية 3 كيلو مترات، حل في المركز الأول محمد أتماماس، وجاء ثانياً نعمان الأسوعي، وثالثاً إسماعيل الكارشي، فيما في مسافة الـ 1600 متر، تمكن من التفوق محمد يوسف في المركز الأول، وحل ثانياً شيفاني تي كي، وثالثاً أرسيان مسعود، وفي منافسات السيدات في فئة 10 كيلو مترات، تفوقت في المركز الأول رحمة علي، وحلت ثانياً فانوس تيكلي، وثالثاً فيكتوريا كروبير، وفي فئة 3 كيلو مترات، حلت في المركز الأول لطيفة إيساركوه، وثانياً ليديا ستالين، وثالثاً أصيلة أشرف، وفي فئة 1600 متر، تمكنت من إحراز المركز الأول شيفاني تيكي، وحلت ثانية سمية سوباكوتولا، وثالثة صوفي تايلور، وجاءت أجواء السباق مبهجة ورائعة، خاصة أن أغلب المشاركين كانت أعمارهم أقل من 20 عاماً.