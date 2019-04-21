الجمعة موعد انطلاقة سباق «القفال 29»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

رفعت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام سنوياً بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية من درجات الاستعداد مع اقتراب موعد الحدث الكبير والذي سوف ينطلق بمشيئة الله يوم الجمعة المقبل.

وتتابع اللجنة المنظمة للسباق الكبير استكمال التجهيزات الخاصة باللجنة المنظمة واللجان المعاونة والتي سوف تتحول هذا الأسبوع إلى جزيرة صير بونعير مقر انطلاقة السباق من أجل بدء إجراءات الفحص والسلامة على المحامل المشاركة والاستعداد لبداية السباق الكبير.

كما يشهد مقر النادي منذ بداية الأسبوع الماضي حركة متصلة مع إعلان اللجنة المنظمة عن بدء التسجيل للمشاركة في الحدث حيث يستقبل النادي اليوم وغداً الراغبين في المشاركة في الحدث لاستكمال عملية التسجيل وإعلان القائمة النهائية للمشاركين.

وثمن علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث دعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية للحدث الكبير والذي انطلق عام 1991 بفكرة صائبة من سموه واستمر من نجاح إلى نجاح بفضل الأيادي البيضاء والدعم والرعاية التي أوصلت الحدث اليوم إلى النسخة التاسعة والعشرين مسجلاً ملحمة تلو أخرى.

وقال علي ناصر بالحبالة إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ظل يحرص على التوجيه بضرورة توخي أعلى معايير الأمن والسلامة في تنظيم وإقامة الحدث واختيار الوقت المناسب لإقامة الفعاليات لذلك تضع اللجنة المنظمة للحدث في كل عام أمن وسلامة البحارة والنواخذة المشاركين في مقدمة الأولويات.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للسباق وفي ضوء توجيهات سمو راعي الحدث تعمل على إقامة الحدث في أفضل الظروف وقد رأت أن إقامة السباق يوم الجمعة المقبل يمكن أن تحقق أهدافاً كثيرة تنصب في نجاح التظاهرة وخاصة أن الربع الأخير من الشهر العربي يحمل تقلبات عديدة في حالة البحر وسرعات الرياح ونأمل كما تطلعنا النشرة الجوية حالياً على وضع ممتاز لإقامة السباق في الموعد ذاته.

وناشد بالحبالة جميع النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة في سباق النسخة التاسعة والعشرين لحدث القفال ضرورة استكمال إجراءات التسجيل في الأيام المقبلة حتى موعد إغلاق باب التسجيل والمحدد له يوم الثلاثاء المقبل.