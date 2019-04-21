«دبي التعليمية» تتصدر بطولة المدارس للشطرنج

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، ومصبح سعيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الفائزين ببطولة مدارس الدولة للشطرنج للعام الدراسي الحالي، التي نظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي مليحة، وسيطرت منطقة دبي التعليمية على معظم المراكز الأولى في فئات البطولة وحققت 14 ميدالية ذهبية .وأسفرت مرحلة الصف الأول للأولاد عن فوز سبتراش بال من دبي بالمركز الأول وفي مرحلة الصف الثاني فاز بالمركز الأول زيانا سينق من دبي، وفي مرحلة الصف الثالث للأولاد فاز بالمركز الأول لمرحلة الصف الثالث سيانث كريشنا كوشيكا من دبي وتصدر اليكس جورج وكوش كوشاي من دبي مرحلة الصف الرابع وفي فئة الصف الخامس فاز بالمركز الأول مسفر سيف ومريم رادمان من دبي، وحصل عبدالله محمود وحبيبة كرار من دبي على المركز الأول بالسادسة.