«دبي البحري» يهنئ الاتحاد والأندية بإنجازات 2018

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير الذي يوليانه للقطاع الرياضي الأمر الذي أسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة قارياً وعالمياً. وهنأ المهيري اتحاد وأسرة الرياضات البحرية في الدولة الذين سجلوا حضوراً رائعاً في احتفال أسرة الرياضة الإماراتية بعيدها السنوي الثالث عشر.

وقال بن مسحار إن وجود 36 بطلاً من سفراء الرياضات البحرية من أصل 515 مكرماً في الحفل الكبير ممن حققوا 37 ميدالية ملونة في المشاركات العالمية والدولية والقارية والإقليمية التي أقيمت على مدار عام 2018، يؤكد على حجم العمل والجهود الكبيرة المبذولة.