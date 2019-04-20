صفية الصايغ بطلة تحدي المـرموم للدراجات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توجت لاعبة منتخبنا الوطني صفية الصايغ بلقب سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» للفئة العمرية بين 20 و39 عاماً ولمسافة 50 كيلومتراً، وهو أول سباق مخصص للسيدات، وقامت بتنظيمه شركة «فيت جروب» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبمشاركة أكثر من 200 متسابقة في 8 فئات متنوعة في محمية المرموم الصحراوية، ويدعم السباق برنامج مؤسسة الجليلة للأطفال «فرح» من خلال التبرع بريعه للمساهمة في صناعة الأمل للأطفال الذين يعانون من مرض السرطان والأمراض المزمنة للشفاء.

وقام بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى الثلاثة في جميع الفئات، لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية رئيسة اللجنة النسائية والتسويق، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وغازي المدني مدير قسم السياحة الرياضية بالمجلس.

وشهد السباق إثارة ومنافسة قوية في جميع الفئات وخاصة فئة 20 و39 عاماً التي شهدت مشاركة أصحاب الخبرة، وتمكنت صفية الصايغ من حسم المركز الأول بزمن قدره 1:28:55.4 ساعة.

وفي سباق 50 كيلومتراً الفردي من عمر 16 - 19 عاماً، فازت سماح خالد من شرطة دبي بالمركز الأول بزمن قدره 1:28:55.0 ساعة.

وفاز فريق «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» بالمركز الأول في سباق الفرق 20 كيلومتراً، بعد إنهاء كامل أعضاء الفريق السباق في زمن قدره 50:19.6 دقيقة.

وفي سباق 50 كيلومتراً فئة الفرق فاز فريق «ذا سايكل هاب» بالمركز الأول بعد إنهاء عضوات الفريق السباق في زمن قدره 1:34:14.9 ساعة.

وفي سباق 20 كيلومتراً فئة الفردي المفتوحة، فازت خلود الظاهري بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 37:20.5 دقيقة.

وفي سباق 50 كيلومتراً الفردي فئة 40 - 49 عاماً فازت راشيل جرين وود بالمركز الأول بزمن قدره 1:34:14.6 ساعة.

وفي سباق 50 كيلومتراً الفردي فئة فوق الـ50 عاماً فازت ديان بيرت جاكسون بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 1:58:46.3 ساعة.

وفي سباق 10 كيلومترات فئة فردي 5 - 12 عاماً، فازت أربيلا فانكورت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 19:13.5 دقيقة.

وتنافست المشاركات في التحدي على مضمار القدرة للدراجات الهوائية بالمرموم لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً، ويدعم الحدث برنامج فرح الذي تنظمه مؤسسة الجليلة للأطفال والذي يعطي الأمل للأطفال الذين يعانون من مرض السرطان والأمراض المزمنة للشفاء، وسيتم التبرع بريع السباق والرعاية المقدمة للحدث إلى هذا البرنامج.

وأتيحت المشاركة في سباق تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات لجميع النساء من المواطنات ولجميع الجنسيات من المقيمات، ومختلف الأعمار فوق 13 عاماً، ومن كافة القدرات البدنية والمهارية، بشكل فردي أو ضمن فريق مكون من 8 متسابقات، وتم تقسيم الفردي إلى خمس فئات حسب الأعمار.

كما أتيحت المشاركة في الفرق ضمن ثلاث فئات، وتم تكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، كما تسلمت جميع المتسابقات اللاتي أنهين السباق ميدالية المشاركة.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما نظم مجلس دبي الرياضي العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة في منطقة محمية المرموم الصحراوية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة الرائعة والمناسبة لجميع الرياضات وخصوصاً رياضة الدراجات الهوائية حيث تضم مضماراً متكاملاً لممارسة هذه الرياضة بأمان.