«نوادر اللؤلؤ».. معرض يزين أيام سباق القفال بالفهيدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يقام في «دار الندوة - بيت 20» بحي الفهيدي التاريخي في دبي فعاليات معرض «نوادر اللؤلؤ» الذي ينطلق بالتزامن مع العرس الكرنفالي التراثي الكبير يوم الخميس ويستمر حتى السبت المقبلين.

ويشرف على معرض «نوادر اللؤلؤ» مصطفى الفردان الذي رافق مسيرة سباقات القفال سنوات طويلة وشارك بأعماله ومقتنياته النادرة في مهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ بالعديد من المعارض كما ساهم في عدد من البرامج التلفزيونية المتخصصة في إحياء الموروث الحضاري لدولتنا.

وحرص مصطفى الفردان على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي سباق القفال وصاحب الفضل في تطور هذا الحدث عندما قدم فكرة إطلاق السباق ودعم مشوار الحدث الحافل طوال 29 عاماً مقدماً رسالة عظيمة إلى العالم وإلى الأجيال المتعاقبة التي باتت تنتظر السباق من عام إلى عام لإحياء ماضي الآباء والأجداد.

كما ثمن الفردان الدور المتميز لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم واللجنة العليا المنظمة لسباق النسخة التاسعة والعشرين برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري وعلي ناصر بالحبالة نائباً له في تقديم الدعم لإنجاح المعرض بالتزامن مع الحدث الكبير متمنياً التوفيق للجميع من أجل إنجاح التظاهرة الكبيرة موجهاً الشكر كذلك إلى هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» على دعمها لإنجاح المعرض الكبير وكذلك مجموعة اوميت ومونوجرام.

وكشف الفردان عن المعرض المرتقب خلال الفترة من 25-27 الجاري أنه معرض متخصّص في توثيق تراث الغوص على اللّؤلؤ مند آلاف السنين وتقديمه بشكل حضّاري متميّز وبالتّقنية الحديثة حيث ستعرض مجموعة نادرة من عجائب اللؤلؤ الطبيعي من جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها بـ100 مليون درهم حيث تحتوي هده المجموعة على شهادات من مختبرات عالمية غنية بالتفاصيل.

وبين الفردان أن أهداف المعرض تتلخص في العمل على حسن عرض المقتنيات التّاريخيّة المرتبطة بمهنة الغوص وإبرازها للأجيال المعاصرة بشكل حديث والتّعاون مع المؤسّسات الثّقافيّة ودور المتاحف الخليجيّة والعالميّة من أجل إبراز دور الغوص على اللّؤلؤ وأثره في تراث دولة الإمارات والمنطقة، وأيضاً التّرويج لثقافة وتراث الغوص وتجارة اللّؤلؤ واستدامته للأجيال القادمة.