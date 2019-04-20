افتتاح بطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو التي تحتضنها الفجيرة حتى 23 أبريل الحالي، بمشاركة 286 لاعباً ولاعبةً من 39 دولة من بينها 11 دولة عربية، وتسبق مراسم الافتتاح الذي يقام في الرابعة عصراً، مباريات الدور التمهيدي.

والتي تشهد إقامة 7 منافسات للرجال ومثلها للسيدات في الفترة الصباحية، وتأتي الانطلاقة بمنافسات السيدات التي تشمل أوزاناً تحت 48 كغم، 52 كغم، و57 كغم، وتتضمن تلك الفترة بعض مباريات الدور التمهيدي للرجال لأوزان تحت 60 و66 كغم.

حيث تخصص تلك الفئة كوكبة من الشباب، وسيكون تتويج الفائزين مساء عقب نهاية مباريات الدور النهائي للرجال على أن تستأنف الليلة مباريات الدور النهائي لمنافسات السيدات لفئات تحت 63 كغم، 73، 70، ووزن تحت 81 كغم وتقام كافة المباريات على مستوى الجنسين بطريقة خروج المغلوب.

وزن تحت 73

وتشهد منافسات وزن تحت 73 كغم مشاركة 35 لاعباً كأكثر الأوزان مشاركة في بطولة آسيا بالفجيرة، ويشارك 31 لاعباً في منافسات وزن تحت 81 كغم، أما وزن تحت 60 كغم فيضم 30 لاعباً أغلبهم من الشباب الصاعدين، أما منافسات السيدات فتشهد مشاركة 19 لاعبة في منافسات وزن تحت 57 كغم من بينهن لاعبة منتخب الإمارات ميثاء النيادي.

عناصر

وتضم قائمة منتخبنا العديد من العناصر الشابة التي يعدها اتحاد المصارعة والجودو لمرحلة قادمة أكثر طموحاً من خلال تلك الجرعات التنافسية الدولية التي تكسبهم الاحتكاك والثقة بالنفس، وقد ضمت القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في البطولة، خلال تلك البطولة 7 لاعبين ولاعبة وهم أحمد النقبي ومصبح الشامسي وخليفة الحوسني وعلي الدرمكي.

واللاعبة ميثاء محمد النيادي التي تشارك في وزن تحت 57 كغم، وتضم الدوليين المصنفين فيكتور وايفان بجانب الطاقم الفني المكون من فسيلي ونايوا والجهاز الإداري.

انضمام البحرين

وأكد الكويتي عبيد زايد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو في ختام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي عقدت أمس الأول بفندق نوفتيل الفجيرة أن الجمعية العمومية وافقت على انضمام الاتحاد البحريني للجودو، وذكر أن برنامج مسابقات الاتحاد الآسيوي في 2019-2020 سيشهد الكثير من البطولات للفئات المختلفة.

واعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي 14 محكماً من حكام النخبة لعام 2019 الذين يشاركون في إدارة البطولة الحالية بالفجيرة ومن بينهم حكمنا أحمد سليمان البلوشي بجانب المصنف الأول في القائمة الصيني زانج والياباني ايكوكو، والكوري يانغ، والمنغولي توربات.