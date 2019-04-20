«دراجات الإمارات» تشارك في «آسيوية الطريق»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجهت بعثة دراجات الإمارات صباح أمس إلى العاصمة الأوزباكية طشقند للمشاركة في بطولة آسيا للطريق التي ينظمها الاتحاد الأوزبكي للدراجات تحت إشراف الاتحاد الآسيوي وذلك في الفترة من 23 الى28 أبريل الجاري ويشارك اتحاد الدراجات في هذه البطولة بمنتخبات الكبار والشباب والإناث بالإضافة إلى منتخب أصحاب الهمم.

البعثة برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات وتضم مدرب الكبار بدر ميرزا بالإضافة إلى 18 لاعباً ولاعبة. وأكد عبد الناصر عمران الشامسي رئيس البعثة على غياب بطل آسيا وقائد منتخب الإمارات يوسف محمد ميرزا عن المشاركة في هذه البطولة نظراً للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في طواف تركيا الدولي مع فريق الإمارات المحترف وخضوعه للعلاج مشيراً إلى أن غيابه خسارة كبيرة لمنتخب الإمارات.