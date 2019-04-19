ملاعب العين تستضيف ختام وسام استحقاق هواة الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

انطلقت أمس على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الجولة الختامية في بطولة «وسام الاستحقاق» لهواة الغولف، التي ينظمها اتحاد الغولف للعام الرابع على التوالي.

وتمتد حتى غدٍ السبت، في بطولة يتحدد من خلالها هوية أبطال موسم «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، في شتى فئات المراحل السنية، والتي امتدت منذ شهر أكتوبر الماضي، على مدار 12 جولة استضافتها أندية الدولة.

كيلبيرك يتقدم

ويسعى ستيفين كيلبيرك صاحب 205 نقاط، في جولة الختام إلى مواصلة عروضه القوية، وإعلان نفسه بطل وسام الاستحقاق لفئة الرجال، خصوصاً أن كيلبيرك نجح على مدار مشاركاته الـ 11 في جولات الموسم في البقاء بصورة مستمرة ضمن قائمة المراكز الأربعة الأولى.

وتصطدم طموحات كيلبيرك في إنهاء موسمه بالصورة المثلى، بمساعٍ جادة للاعب المنتخب الوطني أحمد سكيك الساعي إلى التعويض في جولة الختام، خصوصاً أن سكيك صاحب رصيد 148 نقطة، لعب في ثماني مناسبات، عرف من خلالها الدخول ضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى، ما أهله لمركز الوصافة بفارق الأربع نقاط فقط عن الصيني زي إنج شو القادم من انتصارين في مشاركتيه الأخيرتين في البطولة.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات المقامة ضمن فئتي الكروس والصافي، والتي أقيمت جولاتها بين شهري نوفمبر 2018 ومارس الماضي، تحتدم المنافسة على لقب بطلة موسم «الكروس» بين هيوني كانغ، التي لم تغب عن الجولات التسع الخاصة للسيدات وصاحبة 258.5 نقطة، وتدخل جولة الختام، وهي في صدارة منافسات الكروس برصيد 208.5 نقاط، وبفارق مريح عن وصيفتها كاتي بيللي صاحبة رصيد 177 نقطة.

مسابقة

تقام مسابقة الناشئين لكل من الفتيان والفتيات، ضمن فئتي الكروس والصافي، ويتصدر قائمة الفتيان، على صعيد مسابقة الكروس الإيرلندي جاي مولان صاحب رصيد 201 نقطة، التي حققها على مدار مشاركاته العشر في جولات الموسم الحالي.