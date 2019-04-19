نهائيات المبتدئين والأشبال وخيول القفز الصغيرة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق ظهر اليوم، على ميادين نادي الشارقة للفروسية، أولى منافسات نهائيات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز لفئة المبتدئين والفرسان الأطفال (الأشبال)، وخيول القفز الصغيرة من عمر 5 وحتى 7 سنوات، ويتنافس فرسان كل فئة في شوطين بمواصفات خاصة بكل منها.

وتأتي قبل أسبوع من نهائي النسخة الثامنة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الفروسية والسباق، والذي لعب دوراً كبيراً في اجتذاب عدد كبير من فرسان القفز من الدول الخليجية والعربية، وغيرها من دول العالم وانتسابهم لأندية ومراكز الفروسية في الإمارات، في ذات الوقت الذي أحدث تطوراً كبيراً في الارتقاء بمستوى الأداء الميداني لفرسان القفز من دولة الإمارات وغيرهم، باعتباره الوحيد على مستوى دول الشرق الأوسط، الذي تجري فعاليات منافساته وفق برنامج ينتظم موسم القفز بالإمارات.

ويمتد من الأسبوع الأول في شهر أكتوبر وحتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ويشهد ميدان الصالة المغطاة، أولى المنافسات بشوط من جولة واحدة للفرسان من فئة الناشئين (الجونيورز)، على حواجز ارتفاعها (125) سم، ومفتوح المشاركة لبقية الفئات على حواجز ارتفاعها (130) سم، ويتبعه الشوط الأول لنهائي فئتي المبتدئين والفرسان الأطفال (الأشبال)، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها (110) سم، في حين تقام ثلاثة أشواط عصراً، ضمن نهائي خيول القفز الصغيرة، وجميعها من جولة واحدة، وتحكم وفق قوانين الاتحاد الدولي، وترحل نتائجها إلى أشواط ختام النهائي، وهي على التوالي للخيول عمر 6 سنوات وحواجزها (120) سم، 7 سنوات على حواجز (125) سم، و5 سنوات وحواجزها (110) سم.