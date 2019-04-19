الفجيرة جاهزة لاستضافة «آسيوية الجودو»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، جاهزيتها التامة، للحدث الرياضي الكبير، الذي يقام بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وينطلق منافساته غداً، ويستمر حتى 23 أبريل الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظم البطولة نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو.

وتشهد مشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 39 دولة آسيوية من بينها 11 دولة عربية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، مساء أول من أمس، بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والكويتي عبيد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي.

وناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وعبد العزيز بو هندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية، ونادر أبو شاويش المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

متطلبات النجاح

وأكد أحمد الزيودي، أن اللجنة المنظمة سخّرت كافة متطلبات النجاح للبطولة؛ ترجمةً للاستراتيجية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمواصلة الارتقاء بالقطاع الرياضي.

ونقل الزيودي ترحيب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية راعي البطولة، بضيوف الإمارات في الفجيرة، متمنياً لهم تحقيق طموحاتهم المشروعة، ومؤكداً أن اللجنة المنظمة تعمل وفقاً للتوجيهات المباشرة لسموه، وبما يقود لتحقيق أعلى درجات النجاح.

تجديد الثقة

وشهد فندق رويال ام بالفجيرة، اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجودو، بحضور كافة الأعضاء، وتم تجديد الثقة في ممثلة الجودو الإماراتي أمل حسن بوشلاخ كأمينة للصندوق للمرة الرابعة على التوالي، بجانب الهندي كومار موكيشي أمين السر العام للاتحاد، كما عقد اتحاد غرب آسيا للجودو، اجتماعاً على هامش فعاليات البطولة.

وشهد الاجتماع فوز العراقي سمير الموسوي بالتزكية رئيساً لاتحاد غرب آسيا للجودو لدورة قادمة، فيما نال محمد جاسم أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، ثقة الاتحاد، ليبقى نائباً لرئيس اتحاد غرب آسيا بالتجديد له للدورة الثانية على التوالي.

فيما تم اختيار حكمنا الدولي أحمد سليمان البلوشي ضمن لجنة حكام غرب آسيا، وقد خرج الاجتماع بعدة توصيات وقرارات بما يخدم اللعبة في الدورة الجديدة، ومن أبرزها إقامة البطولة الأولى للجودو في الدورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من 18- 22 يوليو المقبل.

تدريبات

استضافت الصالة الرياضية لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أمس، التدريبات الفنية للاعبي منتخبنا الوطني، تمهيداً لخوض منافسات البطولة، بمشاركة كافة اللاعبين وهم: أحمد النقبي، مصبح الشامسي، فيكتور، خليفة الحوسني، إيفان، علي حسن الدرمكي، واللاعبة ميثاء محمد النيادي، بينما أجرى لاعبو ولاعبات المنتخبات الأخرى تدريباتهم في منشآت مجمع زايد الرياضي.