كأس آسيا لسيدات هوكي الجليد بين الإمارات والفلبين اليوم

يسعى منتخبنا الوطني للسيدات لهوكي الجليد للتتويج بلقب كأس التحدي الآسيوي، عندما يواجه نظيره الفلبيني في نهائي البطولة مساء اليوم، بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، ويحتل منتخبنا المركز الأول ضمن فئة المستوى الأول برصيد 6 نقاط من فوزين على الهند 4-2 والكويت 13-0 وبفارق الأهداف، عن المنتخب الفلبيني الذي يشارك منتخبنا الصراع على المركز الأول في البطولة.

وتعد مواجهة اليوم أمام الفلبين بمثابة الاختبار الأصعب لمنتخبنا الساعي إلى الانتقال للعب في المستوى الأعلى «التوب ديفيجن» في النسخة المقبلة، ويتسلح منتخبنا الوطني، بعاملي الأرض والجمهور خصوصاً وأن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية خصصت مجموعة من الجوائز القيمة للجمهور سيتم السحب عليها خلال نهائي البطولة.

وأعرب جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الرياضات الجليدية عن ثقته في قدرة لاعبات منتخبنا الوطني على تحقيق الفوز وإضافة إنجاز جديد للرياضة النسائية في الإمارات، مشيداً بدعم واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) للمرأة الإماراتية في المجالات كافة وفي مقدمتها المجال الرياضي، وأضاف إن مشاركة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بمشاركة 9 منتخبات من القارة الآسيوية، كان سبباً رئيسياً في نجاح البطولة.

وكان له دور مؤثر في دعم وتشجيع الرياضة النسائية في الإمارات عموماً والرياضات الجليدية خصوصاً، وكان تواجد الأكاديمية المستمر، دافعاً لجميع الفرق المشاركة وخاصةً منتخبنا الوطني، الذي شعر بوجوب بذل جهده للفوز وتحقيق انجاز نفخر به جميعاً.