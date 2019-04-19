العين يلاقي شباب الأهلي للطائرة في مباراة فاصلة اليوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحل العين وشباب الأهلي، ضيفين على ملعب صالة نادي الجزيرة، في الثامنة من مساء اليوم، في المباراة الفاصلة للدور النهائي للدوري العام للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي، بعد تبادل الفريقين للفوز في مباراتي الذهاب والإياب لهذا الدور، وبنتيجة واحدة 3-2، إذ فاز شباب الأهلي ذهاباً يوم الجمعة الماضي، ثم فاز العين إياباً يوم الثلاثاء الماضي،.

وتضم تشكيلة الزعيم كلاً من: خالد محمود، ايرناردو اندرياس، محمد عبد العزيز شمل، عبد الله علي سيف، خميس عبد الله، محمد سليمان، عادل عتيق، عادل محمد عطا الله، محمد سالم البادي، جمال حمد علي، سالم جوهر هلال، شميم عبد الحميد، محمد ثابيو، زايد سعيد، عايض أحمد ومطر راشد، فيما تضم قائمة فريق شباب الأهلي: ماجد خميس، خالد يوسف صقروه، محمد جمعة مرزوق، فيصل راشد حميد، محمد خميس راشد، محمد سلطان عبد الله، محمد شيخي، شعبان عيسى شعبان، سلطان سيف سلطان، خالد أحمد حمزة، ماجد ثاني، محمد نعيم أحمد جمعة، راشد أحمد راشد وماجد صقر خميس. وأنهى العين، الدورين الأول والثاني متصدراً للترتيب العام، وتغلب على بني ياس ذهاباً وعودة في نصف النهائي، وحل شباب الأهلي ثالثاً، وتغلب على الجزيرة ذهاباً وعودة في الدور قبل النهائي.