حمدان بن محمد يتابع سباقات الكبار في المرموم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، في ميدان المرموم للهجن، انطلاقة سباقات الكبار في سن الذلل والزمول المخصصة لأبناء القبائل التي تنافست على 6 رموز لهجن الإنتاج والمحليات والمهجنات ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2019 في يومه الحادي عشر.

كما شهد السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتتويج الفائزين في الأشواط الستة، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسط حضور جماهيري كبير، ويختتم المهرجان مساء اليوم بإقامة 4 سباقات من بينها شوطا سيف الإمارات ويسبقهما شوطان للفوز بالشداد والخنجر.

وأقيمت سباقات، أمس، لمسافة 8 كلم، وأسفرت نتائجها في أول شوطين لهجن الإنتاج عن فوز «الشايبة» لمحمد صالح الحميري بالشوط الأول للذلل المفتوح، محققة زمناً قدره 12:24:4 دقيقة لينال مالكها السيف مع جائزة نقدية 2.5 مليون درهم ومنح «برلين» مالكه حربي حمد نهيان العامري لقب الشوط الثاني للزمول المفتوح في زمن قدره 12:55:5 دقيقة لينال الشداد جائزة نقدية 1.5 مليون درهم.

وفي الشوط الثالث أهدى «مياس» مالكه فرج علي بن حمودة لقب الزمول المحليات في 12:47:4 دقيقة لينال الشداد جائزة نقدية 1.5 مليون درهم، وحققت «زيورخ» لسعيد جابر عبد الله لقب الشوط الرابع للذلل محليات في 12:17:6 دقيقة لتفوز بالخنجر مع جائزة نقدية 2.5 مليون درهم، واستطاع «مبلش» الظفر بلقب الشوط الخامس للزمول مفتوح مانحاً مالكه سعيد أحمد دري الفلاحي جائزة السيف و1.5 مليون درهم.

وكانت «البرشا» لمالكها محمد زايد خلفان المنصوري على موعد مع مسك الختام في الشوط السادس للذلل مفتوح، حيث وصلت لخط النهاية في 12:22:4 دقيقة لتنال السيف مع جائزة نقدية 2.5 مليون درهم، ونال أصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس في جميع الأشواط جوائز نقدية كبيرة.

سباقات القدرة

وأقيمت 4 أشواط للقدرة في سن الذلل والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل لمسافة 11 كلم أسفرت نتائجها عن فوز «الشاهينية» لهجن ند الشبا بصدارة الشوط الأول للذلل المفتوح المخصص لهجن الشيوخ تحت قيادة المضمر سالم سعيد، محققة زمناً قدره 17:15:4 دقيقة.

فيما منح «شاهين» الفوز لهجن العاصفة في الشوط الثالث للزمول مفتوح لهجن الشيوخ تحت قيادة المضمر غياث الهلالي في زمن قدره 17:46:8 دقيقة، وفي شوطي هجن أبناء القبائل استطاعت «رهام» لسالم سعيد منانه الكتبي الفوز بالشوط الثاني للذلل المفتوح في 17:47:6 دقيقة، فيما حقق «مبهر» لسعيد محمد حسن العامري لقب الشوط الرابع للزمول مفتوح في 18:21:8 دقيقة.

وينال الفائزون الخمسة في كل شوط سيارة فخمة من فئة الدفع الرباعي، فيما خصصت جوائز نقدية لأصحاب المراكز من السادس حتى العاشر.

شوطا الماراثون

أسفرت نتائج شوطي الماراثون اللذين أقيما ضمن اليوم الحادي عشر للمهرجان التراثي للهجن، عن فوز «الشاهينية» لشاهين محمد شاهين العواني بالشوط الأول محققة زمناً قدره 6:26:5 دقيقة، وحل في المركز الثاني «هتاش» لسيف عويضة الكربي، ثم جاء «هجام» لسعود محمد حمد الأحبابي في المركز الثالث، و«سلهود» لسيف عبد الله الخاطري في المركز الرابع، و«مبلش» لأحمد عبد الله المحرمي في المركز الخامس.

وفي الشوط الثاني نجح «المحيط» لعامر معضد المزروعي في الظفر باللقب في 6:43:4 دقيقة، وحل «سلهود» لعبد الله خليفة خميس في المركز الثاني، ثم «مروح» لحمد شافي العامري في المركز الثالث، و«مهاجم» لجمعة محمد جمعة الفلاسي في المركز الرابع، و«مودع» لعلي سلطان النعيمي في المركز الخامس.

7 فائزين في الأشواط المؤجلة

أقيمت، صباح أمس، 7 أشواط في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، وهي الأشواط التي تم تأجيلها السبت الماضي بسبب هطول الأمطار، وأسفرت نتائجها عن فوز «نشرة» لسعيد أحمد دري الفلاحي لشوط الحول مهجنات في 12:29:7 دقيقة.

فيما نال «المارد» لمحمد عبيد العامري لقب شوط الزمول مهجنات في 12:51:8 دقيقة، وحقق «الفايز» لسهيل سلطان الكتبي لقب الزمول مهجنات في 13:00:7 دقيقة، ونالت «نشرة» لمحمد حبروت الكتبي لقب الحول محليات في 12:28:8 دقيقة، فيما حققت «ثمينة» لهلال عيضة المزروعي لقب الحول مهجنات في 12:45:0 دقيقة.

3 سيارات في سحوبات الجمهور بالقرية التراثية اليوم

تشهد القرية التراثية، ضمن مهرجان المرموم للهجن، مساء اليوم، السحوبات الكبرى للجمهور للفوز بعدد 3 سيارات، بإشراف عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، وستكون السحوبات على سيارات «تويوتا كورولا، نيسان كيكس، شيفروليه ماليبو»، بواسطة كوبونات لزوار القرية خلال الأيام الماضية.

وتقدّم عبد الله الفلاسي بالشكر لرعاة المهرجان، على رأسهم الطاير للسيارات وإعمار العقارية، والفطيم للسيارات والعربية للسيارات «مجموعة الرستماني»، والكندي للسيارات، إضافة إلى الشركاء الإعلاميين:

«قناة دبي ريسنج، قناة ياس، إذاعة الأولى». كما تقدم مدير إدارة التسويق والفعاليات بالشكر للدوائر الحكومية المشاركة في المهرجان، على رأسها شرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، والهلال الأحمر الإماراتي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.