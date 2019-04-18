«مرغم» يحتفل ببيرق الناموس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حسم شعار «مرغم» المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي وإخوانه، لقب النسخة الثانية لمسابقة بيرق الناموس، بنسبة كبيرة، ونجح الشعار الذي يزينه اللونان الأحمر والأصفر، في الحصول على 52 نقطة في مهرجان ختامي المرموم، منها ستة رموز، ليرتفع رصيده كاملاً في المسابقة إلى 160 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وحصل محمد راشد غدير الكتبي، على 6 نقاط في سن الحقاقا، جاءت بواسطة «فلك»، وصيفة كأس الحقاقا البكار المفتوح، والتي منحت مالكها أربع نقاط، فيما أضافت «آمال» صاحبة المركز الثالث في شوط الكأس للحقاقا البكار المفتوح للإنتاج، نقطتين.

وأضاف شعار مرغم ست نقاط أخرى في سن اللقايا، بواسطة «بهرجة» صاحبة كأس اللقايا البكار المفتوح، وكسب الشعار الأحمر والأصفر 18 نقطة في سن الإيذاع، وحصل «شديد» على النقاط الست لبندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، فيما كررت «رغد» إنجازاتها، من خلاله حصولها على النقاط الست لكأس الإيذاع البكار المفتوح للإنتاج.

وكانت هناك أربع نقاط من نصيب «وشل» وصيفة كأس الإيذاع البكار المفتوح للإنتاج، ونقطتين لـ «وسام» وصيفة كأس الإيذاع البكار المحليات، وكان التميز الأكبر لشعار بن غدير في سن الثنايا، عندما سجل 22 نقطة، ومنحت «أطلال» شعار مرغم، النقاط الست لكأس الثنايا البكار المفتوح.

فيما جددت «الشريه» موعدها مع الرموز، وأهدت ابن غدير ست نقاط، بإحرازها كأس الثنايا البكار المفتوح للإنتاج، وواصل «الصيرمي» مشوار إبداعاته ورموزه، وكسب ست نقاط مهمة، بإحرازه بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وكانت نقاط المركز الثاني الأربع لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح، من نصيب «مجلاد».

وبالمقابل، ارتفع فرج علي بن حمودة الظاهري إلى وصافة ترتيب مسابقة بيرق الناموس، برصيد 57 نقطة، وذلك بعد حصوله على 17 نقطة في مهرجان ختامي المرموم، منها رمزان، وكانت ست نقاط من نصيب «منصورة»، صاحبة كأس الإيذاع البكار المفتوح.

كما حصلت «سلهودة» على نقطتي المركز الثالث في شوط كأس لثنايا البكار المفتوح، ومنح «مياس» مالكه النقاط الأربع لشداد الزمول المحليات، بينما أهدته «زعفرانة» النقاط الأربع، بحصولها على وصافة سيف الحول المفتوح، بينما منحته «ميونخ» نقطة المركز الثالث في شوط خنجر الحول المحليات.

ويأتي في المركز الثالث للمسابقة، سيف علي راشد سويلم الكتبي، والذي أضاف أربع نقاط مهمة، ليصبح رصيده 57 نقطة، وجاءت نقاط ابن كليب، عن طريق «شباب» صاحب المركز الثاني في شوط البندقية للقايا الجعدان المفتوح للإنتاج. ويحتل المركز الرابع في المسابقة، حميد سعيد النيادي، برصيد 50 نقطة.

وحصل شعار سالم الكتبي على 14 نقطة، وضعته سادساً في مسابقة بيرق الناموس، وأهداه «مشهد» صاحب بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج ست نقاط، بالإضافة إلى ثماني نقاط أخرى، جاءت عن طريق «طلايع»، وصيفة كأس الإيذاع البكار المفتوح.

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نجح سالم أحمد الفلاحي، في الحصول على 20 نقطة في ختامي المرموم، من بينها ثماني نقاط جاءت بواسطة «مبلش»، صاحب سيف الزمول المفتوح، وأربع نقاط جاءت بواسطة «مروج»، وصيف بندقية الحقاقا الجعدان المفتوح للإنتاج، بالإضافة إلى أربع نقاط بواسطة «خلاب»، وصيف بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح. وأربع نقاط عن طريق «مبشرة»، وصيفة كأس للثنايا البكار المفتوح.