تحدي التزلج على الماء في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات وتحدي الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، بتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية

وكان التسجيل للمشاركة في البطولة، قد افتتح بداية الأسبوع في مقر النادي، حيث سجلت مرحلة التسجيل إقبالاً كبيراً من المتسابقين، وصل عددهم إلى 20 متسابقاً في مختلف فئات التزلج على الماء. وتم الاعتماد، على التسجيل الإلكتروني بشكل كامل.

وعبر موقع النادي، وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، على أهمية التجديد في البطولات والأنشطة التي يقوم النادي بتنظيمها، وذلك باستحداث بطولات ورياضات جديدة، تضاف للرياضات الموجودة في السابق، وقال: لدينا قاعدة لا بأس بها من ممارسي رياضة التزحلق على الماء بواسطة الألواح، ونريد أن نعطي الفرصة لهؤلاء، من أجل الارتقاء بمواهبهم، وتطويرها للأفضل.