مشاركة مميزة لجمعية الرياضات الإلكترونية في معرض «كوميكون»

المصدر: دبي - خالد المهيري

شاركت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون»، والذي اختتمت فعالياته السبت الماضي بمركز دبي التجاري.

وقال المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية: إن المشاركة جاءت بناء على توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، من أجل تعريف المجتمع بأهدافنا، وتعزيز علاقتنا مع كافة الشركاء، بالإضافة إلى أفراد المجتمع.

وذكر عبد الرحمن الخاجه عضو المكتب الاستشاري بالجمعية، أن الجناح شهد إقبالاً كبيراً من قبل الجماهير، خاصة الراغبين في الانضواء تحت مظلة الجمعية، من أجل تأسيس أندية رياضية إلكترونية، تسهم في دفع عملية تطور الرياضات الإلكترونية في المجتمع.

وقال محمد البنّاء عضو المكتب الاستشاري بالجمعية، إن مشاركتهم في المعرض، ساهمت أيضاً في تعريف كافة الشركات المشاركة بأهداف الجمعية، وفتحت خط تواصل مستقبلي معهم، كوننا الجهة الوحيدة المعتمدة في مجال الرياضات الإلكترونية، ومن جانبهما، أفاد كل من حامد صلاح الزرعوني ومحمد مبارك عضوا المكتب الاستشاري بالجمعية، بأن المشاركة في مثل هذه المعارض، تعزز دور مجتمع الرياضات الإلكترونية المحلي والإقليمي والدولي، بما يسهم في وضع الرياضات الإلكترونية الإماراتية على خريطة الفعاليات والمعارض مستقبلاً.

وثمنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، جهود إدارة مركز دبي التجاري العالمي في دعم المؤسسات الرياضية الوطنية، وإتاحة الفرصة لإبراز ما لديها من أهداف لخدمة المجتمع، مؤكدة أن مثل هذا التعاون المشترك، يسهم في تطوير صناعة الرياضات الإلكترونية، ويقرب الجمعية من أصحاب العلاقة والأطراف ذات الصلة، مقدمة لها الشكر الجزيل والامتنان.