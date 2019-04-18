محمد شهاب بطل العرب في السنوكر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق نجم منتخبنا الوطني محمد مصطفى شهاب الميدالية الذهبية للإمارات في بطولة كأس العرب للسنوكر في نسختها الأولى التي اختتمت مساء أول من أمس في نادي الاتحاد بالقوز في دبي، تحت شعار «بطولة التسامح».

والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر في الفترة بين 10 و16 أبريل الحالي بمشاركة 40 لاعباً يمثلون 7 دول عربية، وحصل شهاب على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بعد نهائي إماراتي صرف مع نجم منتخبنا محمد الجوكر الذي حل ثانياً ونال الميدالية الفضية فيما جاء اللاعب المصري وائل طلعت ولاعب منتخبنا خالد الكمالي في المركز الثالث ونال كل منهما الميدالية البرونزية.

منافسات الزوجي

وفي منافسات الزوجي ذهبت الميدالية الذهبية للمنتخب السعودي والمركز الثاني مع الميدالية الفضية للإمارات وحل منتخب مصر ثالثاً ونال الميدالية البرونزية، وفي منافسات الفرق حقق المنتخب المصري المركز الأول ونال الميدالية الذهبية، وجاءت الإمارات وصيفا مع الميدالية الفضية وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخبي البحرين وسوريا.

وقام سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر وعبد الله ميران المدير المالي للاتحاد وعمرو الخرادلي رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر بتتويج الفائزين بحضور رؤساء الوفود المشاركة من الدول العربية.

نجاح البطولة

وعبر سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة تحت مسمى «نسخة التسامح» بمبادرة من الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس الاتحاد، وقال الجوكر إن اتحاد الإمارات بالتنسيق مع الاتحاد العربي للعبة نجح خلال وقت قصير في الترتيب لهذه البطولة الاستثنائية التي ضمت نخبة اللاعبين العرب في بلادهم وهم من الأسماء المعروفة والشهيرة في اللعبة على صعيد القارتين الآسيوية والأفريقية.

وقال الجوكر إن تنوع النتائج وتوزيع الألقاب في المنافسات الثلاث، فردي وزوجي وفرق على 3 دول يبرهن على قوة التنافس وصعوبة احتكار دولة واحدة على جميع الألقاب.

وأضاف أن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى، يشجع الإمارات والاتحاد العربي على الاستمرار في تنظيم البطولة ووضعها سنويا في الأجندة العربية لبطولات السنوكر، وهنأ الجوكر لاعبي منتخبنا بالنتائج التي حققوها خاصة في منافسات الفردي التي تأهل فيها 3 لاعبين من الإمارات للمربع الذهبي، وكان للإمارات نصيب الأسد من الميداليات فيها «ذهبية وفضية وبرونزية».

مبادرة

جاء تنظيم البطولة بمبادرة وتنسيق بين اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر والاتحاد العربي للعبة، استناداً إلى الدور الرائد للإمارات في هذه اللعبة، وأوضح سلطان الجوكر أن البطولة إضافة جديدة في منظومة اللعبة على الخارطة العربية وجزء من التطوّر الذي يقوم به اتحاد الإمارات في الاهتمام باللعبة على الصعيدين المحلي والخارجي، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد يولي ملف التطوير اهتماماً خاصاً.