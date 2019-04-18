2074 طالباً وطالبة في النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة 2074 طالباً وطالبة في 7 رياضات متنوعة بالنسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي الذي تنظمه اللجنة سنوياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتنطلق المنافسات بعد غد السبت وتستمر حتى 4 مايو المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة بمقرها في دبي أمس، بحضور طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة رئيس المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، وأعضاء المكتب التنفيذي للبرنامج، صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، عائشة الصيري مدير إدارة الصحة واللياقة البدنية بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، نصر الجنيبي ممثلاً عن مجلس أبوظبي الرياضي، أحمد سالم المهري من مجلس دبي الرياضي، سعيد العاجل من مجلس الشارقة الرياضي وممثلي الاتحادات الرياضية.

أربعة مواقع

وتقام المنافسات في 4 مواقع مختلفة، حيث يستضيف مجمع حمدان الرياضي السباحة، وتقام منافسات ألعاب القوى بنادي ضباط الشرطة بدبي، وتستضيف صالة الحديبية ألعاب الجودو والريشة الطائرة والقوس والسهم، وصالة أسماء بنت النعمان لمنافسات المبارزة والتايكواندو، ويشارك أصحاب الهمم في فعاليات النسخة السابعة على هامش المنافسات الطلابية من خلال تقديم عروض منوعة بهدف دمجهم مع أقرانهم في أجواء رياضية تسودها روح التحدي والمنافسة الشريفة.

استكمال المسيرة

وقال طلال الشنقيطي: يسعدنا استكمال مسيرة بدأناها قبل 7 سنوات، حين بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق أول برنامج رياضي مدرسي يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية من أبنائنا وبناتنا طلبة المدارس بمختلف إمارات الدولة، ونحن اليوم بصدد إطلاق النسخة السابعة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكافة الشركاء الاستراتيجيين، وثمن الشنقيطي دعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا للأولمبياد المدرسي ومتابعة سموه لهذا المشروع النبيل.

دعم الوزارةوبدورها، أكدت عائشة الصيري، دعم وزارة التربية والتعليم لبرنامج الأولمبياد المدرسي وحرصها على الاهتمام بمخرجاته وتحقيق أهدافه الرياضية والتربوية، موضحة أن الطلبة المميزين سيدخلون سلسلة محافل رياضية مدرسية على المستوى الخارجي بصورة متتالية عقب انتهاء منافسات برنامج الأولمبياد المدرسي، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المعسكرات التدريبية للطلبة المتميزين.