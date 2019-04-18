2750 رياضياً يشاركون في «رمضانية زايد»

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ينظم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، البطولة الرمضانية السنوية للعام الثالث والعشرين على التوالي، والتي تنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وتستمر لمدة 21 يوماً، بمشاركة 2750 رياضياً ورياضية، يمثلون 68 فريقاً محلياً ودولياً، في 15 لعبة رياضية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة، تفاصيل البطولة، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، بحضور الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، ومحمد البادع ممثل أبوظبي للإعلام، رئيس القسم الرياضي بجريدة الاتحاد، وشيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة.

وقال الفريق محمد هلال الكعبي «نفتخر ونعتز بتنظيم واستضافة بطولة زايد الرياضية، في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، للعام الثالث والعشرين على التوالي، وتتزامن هذه البطولة مع «عام التسامح»، وتعتبر بطولة زايد الرياضية، التي ينظمها النادي، واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة، التي تقام خلال شهر رمضان.

حيث تمّت استضافة حوالي 37320 رياضياً، و60750 من الجمهور، منذ انطلاقتها حتى الآن»، مشيراً، إلى أن اللجنة المنظمة ستخصص جوائز عينية للجماهير، سيتم السحب عليها يومياً خلال منافسات البطولة في مختلف الملاعب.

تعزيز

من جانبه، قال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن بطولة زايد الرمضانية، هي الأكبر في تاريخ البطولات الرياضية التي تقام بالدولة، ويكفي أنها تحتضن 15 لعبة رياضية، مؤكداً أن المجلس، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يدعم بكل قوة البطولة، ضمن استراتيجيته لتعزيز الرياضة المجتمعية في أبوظبي.

وأضاف أن استمرار بطولة بهذا الحجم على مدار سنوات طويلة، يؤكد أنها واحدة من الكيانات التي ولدت كبيرة، وأنها واحدة من الأحداث التي تنتظرها الساحة الرياضية في شهر رمضان الكريم من كل عام. كما وجه العواني، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على رعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث.

تنظيم

من جهته، أشاد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ببطولة زايد الرمضانية، التي وصلت لنسختها الـ 23، مؤكداً أن هذا التواصل الدائم للبطولة طوال هذه السنوات، تشكل القيمة الحقيقية التي وصلت إليها، والنجاح منقطع النظير.

وكشف عن أن اتحاد الكرة مشارك في تنظيم منافسات كرة القدم، التي ستقام بثلاث فئات، هي كرة قدم الرجال، وكرة قدم السيدات والصغار، مشيراً على مشاركة أكاديميات الناشئين لبعض الأندية في هذه النسخة، التي تعتبر الأكبر حتى الآن.

تغطية

بدوره، أكد محمد البادع أن البطولة تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على كل شخص داخل الدولة من أبناء الشعب الإماراتي والمقيمين على أرضها، لذلك يجب أن تكون التغطية الإعلامية، على قدر الحدث الكبير، مشيراً إلى أن هناك تغطية صحافية وتليفزيونية من قنوات أبوظبي الرياضية، استثنائية لهذه النسخة، وتشمل نقلاً مباشراً لأحداث البطولة، واستوديو تحليلياً وبرامج متنوعة.

مضيفاً أن كل الإمكانات مسخرة لنجاح بطولة زايد الرمضانية، لا سيما أن قناة أبوظبي الرياضية، أعدت العدة لنقل مميز لكافة منافسات البطولة، من خلال بث حي ومباشر لعدد كبير من المسابقات، فضلاً عن عمل استوديو تحليلي، يستضيف محللين مميزين في مختلف الألعاب.

عام التسامح

قالت شيخة الكعبي إن البطولة ستشهد في عام التسامح 2019، مجموعة متنوّعة من المسابقات في 15 لعبة رياضية مختلفة، على مدى 21 يوماً، وهى كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة والرماية والسباحة والجودو والجيوجيتسو والمواي تاي والشطرنج والجمباز وتنس الطاولة ورماية القوس وهوكي الجليد وكرة اليد وسباق السيارات.