لمياء خان: «تحدي حتا للكاياك» يعزز تمكين المرأة رياضياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ورئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، أن إطلاق سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الأول من نوعه في الدولة الذي يخصص للسيدات فقط، يأتي ضمن جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز النشاط الرياضي بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، من خلال فعاليات وبرامج متنوعة من شأنها دعم المرأة وتمكينها رياضياً، في إطار استراتيجية المجلس.

موضحة أن انطلاقة السباق السبت الموافق 27 أبريل الجاري في منطقة حتا، والذي سيتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية «لتعليمها»، التي أطلقتها عام 2017 حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف دعم تعليم الأطفال وخاصة الفتيات في الدول النامية، مع التركيز على المناطق التي تواجه فيها الفتيات تحديات تعليمية، ويتم تنفيذها بالشراكة مع «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

فعاليات

وأضافت عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي: هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس تدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة «حتا»، وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع.

لذلك نحرص على تنظيم هذه الفعاليات لزيادة الوعي المجتمعي بجمال منطقة حتا، والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة، ونشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة، مؤكدةً حرص المجلس على تطوير البنية التحتية الرياضية فيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

حرص

وواصلت: «سيخصص ريع السباق للأعمال الخيرية من خلال التبرع لحملة «لتعليمها»، ضمن «مبادرة المنال الإنسانية» الرامية لتعزيز العمل الإنساني على المستويين المحلي والإقليمي.

حيث تحرص اللجنة على أن تحمل الفعاليات الرياضية التي تنظمها أبعاداً إنسانية إلى جانب الأهداف التطويرية للرياضة النسائية، وذلك سيراً على نهج الدولة في العطاء ودعم الشعوب المحتاجة، خاصةً أن الإمارات تأتي في صدارة دول العالم في مجال تقديم المساعدات التنموية والإنسانية قياساً لدخلها القومي».

وستتاح المشاركة في السباق لجميع النساء من كافة الجنسيات ومختلف القدرات البدنية والمهارية ضمن فئتين هما فئة السيدات من 15 إلى 29 عاماً، وفئة من 29 عاماً فما فوق، وتصل قيمة الاشتراك في السباق 120 درهماً فقط.

يذكر أن، السباق، الذي يتم تنظيمه برعاية شركة حتا للكاياك، سيتضمن المنافسة في التجديف لمسافتين الأولى 700 متر والثانية لمسافة 1.2 كيلومتر داخل مياه سد حتا، ويمكن التسجيل للمشاركة في السباق عبر زيارة موقع مجلس دبي الرياضي الرسمي www.dubaisc.ae.