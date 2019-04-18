بارنز أسطورة ليفربول يدعم يوم الغولف بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق يوم 2 مايو المقبل، في نادي خور دبي للغولف واليخوت، النسخة الجديدة لـ «دي إتش إل سوينج أجنست كانسر»، سلسلة ألعاب الغولف الخيرية الأكبر من نوعها في دولة الإمارات.

وذلك مع إضافات متجددة، ومشاركة لاعبين عالميين داعمين لهذه المبادرة الخيرية، حيث أعلن المنظمون «وورلد وايد غولف» و«يسكستين10»، أن ضيف الشرف لهذه البطولة، سيكون جون بارنز النجم السابق للكرة الإنجليزية ونادي ليفربول، والذي ينضم إلى قائمة متنامية من نجوم نادي ليفربول السابقين للمشاركة في السلسلة الشهيرة.

والتي جمعت أكثر من 300 ألف دولار أمريكي لعلاج مرضى السرطان المحليين، وشهدت النسخ الماضية للمبادرة، مشاركة نخبة من نجوم ليفربول السابقين، أبرزهم روبي فاولر وديتمار هامان وغاري مكاليستر، بينما شارك مشاهير وعظماء كرة قدم آخرون من عالم الرياضة والترفيه، لتقديم دعمهم، مثل هاري ريدناب وتيدي شيرينجهام ومات لو تيسييه، وبطل الولايات المتحدة المفتوحة للغولف عام 2005 مايكل كامبل، وأسطورة لعبة الرجبي في إنجلترا مايك تيندال، لاعب الكريكيت الإنجليزي إيان بيل، ومغني ويست لايف براين مكفادين.

وقال بارنز، والذي لعب 79 مرة مع منتخب إنجلترا، وفاز بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال الثمانينيات والتسعينيات: أنا متحمس للغاية للمشاركة في سلسلة «دي إتش إل سوينج أجنست كانسر» للغولف، في الإمارات، وأعلم أن روبي فاولر وبعض لاعبي ليفربول السابقين شاركوا في هذه التجربة الرائعة، لمحاولة محاربة هذا المرض القاسي، الذي يمس حياة الكثير من الناس.