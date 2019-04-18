التحضيرات تتواصل لسباق «شراعية القفال»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماًالتحضيرات الخاصة لإقامة الحدث الكبير في الفترة من 25-28 الجاري.

وينطلق السباق ، الذي يقام سنوياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية؛ وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من جزيرة صير بونعير في قلب مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ دبي مروراً بجزيرة القمر (نيوة بن حنظول) لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وأنهت اللجنة المنظمة مبكراً كافة الترتيبات المتعلقة، بتنظيم الحدث، بعد الاجتماع العام مع الجهات المشاركة في التنظيم من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث قام وفد من اللجنة المنظمة صباح أمس، بزيارة إلى جزيرة صير بونعير، إحدى المحميات الطبيعية الرائعة في الدولة، من أجل استكمال بعض الخطوات والتنسيق مع المسؤولين هناك، والترتيب قبل وصول قافلة النادي، وطلائع المشاركين من الملاك والنواخذة والبحارة للمشاركة في السباق.

اجتماع تنسيقي

وعقد وفد اللجنة المنظمة لسباق القفال، اجتماعاً تنسيقياً، مع المسؤولين في مركز شرطة جزيرة صير بونعير التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور المقدم فيصل جاسم الدوخي والمقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي والملازم أول عبدالرحمن بورقيبة من مركز شرطة الموانئ وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي مشرف عام سباق القفال التاسع والعشرين وعتيق مبارك حسن منسق الطيران والأمن والسلامة ووفيق عبد الله اللجنة الطبية ومحمد إدريس من القسم الإعلامي وجمال الراشدي مصور قناة دبي الرياضية.

تحية وتقدير

ونقل هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للمسؤولين في مركز شرطة جزيرة صير بونعير، تحيات رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة، وتقديرهم الكبير لحجم الجهود في توفير سبل الراحة لأعضاء اللجان التنظيمية والمعاونة، وأيضاً استقبال المشاركين في الحدث الكبير.