أبوظبي جاهزة لانطلاق «عالمية محترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ارتفعت وتيرة الاستعدادات لانطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ 11، والتي تنطلق السبت المقبل وتستمر منافساتها حتى 26 الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والتي تجرى على صالة آيبك أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتستقطب قرابة 5 آلاف لاعب ولاعبة من 102 دولة، وستدشن منافسات اليوم الأول بمهرجان الصغار والباراجوجيتسو، واليوم الثاني للناشئات «بنات» والثالث للناشئين «بنين» على أن يكون اليوم الرابع للأساتذة، على ان تفتتح البطولة رسمياً يوم 24 الجاري، بتصفيات فئة المحترفين، وتستمر النزالات لتحديد الدور نصف النهائي للمحترفين، وسيكون الختام يوم 26 والإعلان عن الفائزين.

إنهاء الترتيبات

وقال محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمحاسبة، مدير البطولة إن اللجنة المنظمة أنهت كافة الترتيبات لاستقبال ضيوف الدولة، ومشيراً إلى أن صالة آيبيك ارينا محتضنة الحدث، ستضم 11 بساطاً، بجانب تجهيزات محاكاة الصوت والضوء وتجهيزات على أعلى مستوى، لضمان خروج البطولة في أبهى صورة.

وأوضح أن هناك تسهيلات بالنسبة لإجراء الوزن بالنسبة للاعبين من أجل تخفيف حدة الزحام نظراً لضخامة العدد المشارك، ومشيراً إلى أن العدد المسجل 5 آلاف لاعب ولاعبة وهناك قائمة انتظار تضم قرابة 1000 لاعب ولاعبة، واللجنة المنظمة تعمل على اختيار مجموعة من المنتظرين للمشاركة، وعدم تفويت الفرصة عليهم، نظراً لأهمية الحدث.

خدمات للجماهير

وبالنسبة للجماهير، أوضح أن الأمور التنظيمية تمت لاستقبال الجماهير سواء على مستوى حضور المنافسات، أو زيارة مخيم الأنشطة والذي يقدم خدمات ترفيهية، رياضية، وثقافية من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويذكر ان مخيم الأنشطة سمة وعلامة مميزة لبطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث استوعبت على مدار النسخة الماضية قرابة 40 ألف زائر.

وهي ملتقى للأسرة بجميع أعمارها، وضيوف الدولة للتعرف على التراث الإماراتي، ولتخفيف حدة الضغط الرياضي، وشدد مدير البطولة على أن اللجنة المنظمة تعمل على مدار الساعة من اجل الخروج بنسخة مميزة، تعكس ما وصلت إليه العاصمة أبوظبي من تقدم وريادة في الجانب التنظيمي، وتقدم الجوجيتسو الإماراتي والدولي في ثوب جديد يتماشى مع سمعة أبوظبي الخارجية، والتي أصبحت المطور لرياضة النبلاء، كما أنها ملتقى لتبادل الخبرات بين اتحادات الدول المشاركة.

طموحات عجمان

ومن جانبه، كشف إبراهيم الحوسني مدرب عجمان وحامل الحزام الأسود، أن النادي سيشارك بـ118 لاعباً ولاعبة منهم 27 من الفتيات، وسيخوض محور المنافسة في فئة الناشئين، ومشيرا إلى أنه سيشارك كمدرب وحكم في البطولة، ولن يشارك كلاعب وذلك لإصابة ما زال في طور التعافي منها، وشدد الحوسني أنه ولاعبيه يستعدون لعالمية أبوظبي على مدار العام، نظراً لأهمية البطولة والتي تأتي في التصنيف الأول، بين بطولات الجوجيتسو، وتستقطب أقوى المصنفين العالميين.

كما تحمل النسخة الحالية، خصوصية لإجراء تصفيات بين الدول، وان اللاعبين المشاركين، يحملون إنجازات على مدار العام، ولذلك تم اختيارهم، وأكد الحوسني انه وفريقه يسعى إلى حصد العديد من الميداليات، ورفع علم الدولة عالياً، خصوصاً أنها تجرى على ارض الدولة، ومتوقعاً زخماً جماهيرياً كبيراً نظراً لتنوعها وثرائها بين المنافسات والفعاليات التي تقام على هامش البطولة.