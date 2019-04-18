39 دولة في بطولة آسيا للجودو بالفجيرة

المصدر: الفجيرة. محمد فضل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عن الجاهزية الكاملة لانطلاق منافسات البطولة رسمياً، اعتباراً من بعد غدٍ، وحتى 23 أبريل الحالي، بمشاركة 39 دولة، من بينها منتخبنا الوطني، يمثلها 184 لاعباً و107 لاعبات في مختلف الأوزان والتصنيفات، وفقاً للائحة الاتحاد الدولي للجودو، الذي يضع تلك البطولة ضمن أجندة الاتحاد السنوية، لما تضمه من لاعبين بارزين.

وتقام النزالات في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وأكد العميد أحمد حمدان الزيويدي رئيس اللجنة المنظمة، أن توجيهات سمو ولي الفجيرة، تأمين جميع المتطلبات، التي تؤمن تحقيق النجاح التام لاستضافة البطولة، وبما يتزامن والنجاحات التنظيمية لدولة الإمارات في جميع الجوانب، ومنها الرياضي، وتوفير فرص متساوية لجميع اللاعبين، لتأمين خوضهم للمنافسات بشكل متكافئ.

اجتماع المكتب التنفيذي

وشهدت قاعة المؤتمرات في فندق رويال إم بالفجيرة، يوم أمس، اجتماعاً مثمراً للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجودو، والذي ناقش جدول أعماله بحضور كامل الأعضاء، في حين ينطلق صباح اليوم، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجودو، والذي يقام على هامش منافسات بطولة آسيا للرجال والسيدات للجودو، ويترأس الاجتماع، الكويتي عبيد زايد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

وبحضور النمساوي ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، وناصر التميمي أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وممثلين عن 35 دولة من أعضاء الاتحاد الآسيوي، حيث سيتم انتخاب مجلس جديد لإدارة الاتحاد، وتمثل الجودو الإماراتي في الجمعية العمومية، أمل حسن بوشلاخ أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي، والتي تحتفظ بمنصبها منذ 2015، وتتطلع لاحتفاظ الإمارات بذات المنصب.

القرعة غداً

ويشهد برنامج بطولة آسيا للجودو، سحب قرعة المنافسات، وذلك في الساعة الثالثة من عصر يوم غدٍ، بفندق إقامة الوفود، ويعقب ذلك اجتماع حكام البطولة، فيما ينعقد مؤتمر البطولة الرئيس في السادسة مساء نفس اليوم، وبعده تتواصل عملية الميزان للمشاركات في الجولة الافتتاحية للبطولة في دورها التمهيدي، التي تنطلق منافساتها صباح بعد غدٍ، وفي الثالثة و45 دقيقة، يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة.