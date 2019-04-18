ماراثون العين الأول ينطلق بـ 500 متسابق غداً

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للهواة، وتحت إشراف ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي العين للهواة وأكاديمية اسباير لألعاب القوى، ينطلق غداً في تمام السابعة صباحاً، سباق العين الأول للجري، والذي يقام في نسخته الأولى، بمشاركة 500 متسابق في الحدث، الذي ينظمه النادي، ليتزامن مع إطلاق جدارية عام التسامح، والتي سيتم الكشف عنها رسمياً غداً أيضاً، والتي سوف تأخذ حيزاً بطول عشرة أمتار، وعرض ستة أمتار، في مقر نادي العين للهواة.

ويأتي سباق العين الأول للجري، كي يكون حدثاً استثنائياً، يقام وللمرة الأولى في مدينة العين، وكان باب التسجيل قد أغلق رسمياً في تمام الثانية عشرة مساء أمس، وسيضم سباق العين الأول ثلاث فئات مختلفة، الفئة الأولى ستخصص لـ 15 سنة فما فوق، وستكون مسافة السباق هي 10 كيلو مترات، والفئة الثانية أيضاً فوق 15 سنة، ومسافة السباق 3 كيلو مترات.

فيما ستكون آخر فئة هي فئة الأقل من 15 سنة، وستكون مسافة السباق 1600 متر، بالإضافة إلى مشاركة المحترفين والمتسابقين الهواة، كما قرر النادي أيضاً اعتماد مشاركة أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً أساسياً ومهماً من المجتمع، ولهم حق المشاركة أيضاً في السباق، الذي يحمل في طياته رسالة نبيلة في عام التسامح.

ومن المقرر أن انطلاقة السباق تنظيم توزيع الأرقام على المشاركين، وأيضاً التجهيز والتحضير من أجل الانطلاقة، ومن المتوقع أن يستمر الماراثون قرابة الساعتين، حيث سيحدد المسار المخصص للجري في نادي العين للهواة، بالإضافة إلى تجهيز كل التعزيزات اللوجستية الخاصة بإقامة المنافسة، ووجود مختلف النقاط الأمنية ولجان السلامة والتحكيم في كل أرجاء السباق، كما سوف تكون هناك فقرة خاصة قبل المسابقة وبعدها، بالتوقيع على الجدارية الضخمة للتسامح، والتي سوف تشهد يوم غد الافتتاح الرسمي لها في نادي العين.

من جهته، وجّه محمد خليفة الدرمكي مدير عام نادي العين للهواة، الشكر لكل المسهمين في نجاح النسخة الأولى من سباق العين للجري، والذي يطمح أن يكون تقليداً سنوياً في السنوات المقبلة، كما توجه الدرمكي بالشكر إلى رعاة الحدث، وشركاء النجاح، وهم العين مول، توشيبا، مجموعة الفهيم الشرقية للسيارات، ومجموعة بادكو، ومصنع جلفا كوت.

حيث أكد أنهم شركاء أساسيين في نجاح التنظيم والتفوق الفني للمنافسة، وأوضح الدرمكي: الكثير من الأهداف نسعى لتحقيقها عبر هذا السباق، ورسائل عديدة تلخصها لنا هذه المنافسة، أهمها تزامن إقامة السباق مع إطلاق النادي لجدارية التسامح، والتي ستكون حاضرة للأبد في مقر النادي، بالإضافة إلى التمثيل الرياضي، وتعزيز دور النادي في نشر ثقافة الرياضة، وغرسها بشكل أكبر، وأيضاً تعزيز حضور الفعاليات الرياضية في مدينة العين، وإتاحة الفرصة لمحبي هذه الهواية في المدينة، بالمشاركة والتميز في هذا المضمار، نتطلع إلى سباق مميز وناجح، ولا ننسى الجانب الترويجي للمدينة من خلال هذا السباق.