سباحة الإمارات تصل إلى الكويت لخوض «آسيوية المياه المفتوحة»

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخب الإمارات لسباحة المياه المفتوحة، أمس، إلى دولة الكويت، لخوض منافسات البطولة الآسيوية لسباحة المياه المفتوحة.

ويترأس البعثة عبد الله مبارك الزحمي رئيس اللجنة الفنية للسباحة عضو اللجنة التنظيمية بالبطولة، ويشارك فيها 8 سباحين هم: سالم غالب، جعفر الصايغ، حمد الكويتي، محمد راشد الحمادي، يوسف المطروشي، حمدان البلوشي، أحمد خليل المرزوقي، عمر الحمادي.

وسيشارك المنتخب في السباقات التي تبدأ يوم غدٍ، بسباق 3 كم تحت 14 عاماً، و5 كم تحت 17 عاماً، إضافة إلى سباق العمومي.

وأكد الزحمي رئيس البعثة، أن المنتخب انتظم في معسكرات داخلية خلال الفترة الماضية، حيث تم تقسيم المنتخب إلى مجموعتين الأولى في أبوظبي، والثانية تدربت في دبي ونأمل التوفيق لسباحينا في البطولة.