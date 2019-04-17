بريطانيا تحصد ذهب بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حصدت بريطانيا، 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، واعتلت صدارة بطولة فزاع الدولية الخامسة للقوس والسهم، التي اختتمت أول من أمس، وأقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، وتلتها إيطاليا برصيد ذهبية واحدة و4 فضيات وبرونزيتين، وجاءت بالمركز الثالث كوريا الجنوبية برصيد ميدالية فضية وثلاث برونزيات، فيما ابتعد لاعبونا عن منصة التتويج لكنهم اكتسبوا الخبرة، وأقامت اللجنة المنظمة، حفل تتويج لأصحاب المراكز الأولى بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ومدير البطولة، وذيبان المهيري أمين عام اتحاد رياضة أصحاب الهمم وعدد من ممثلي رعاة بطولات فزاع، وأبدى ماجد العصيمي سعادته بالنجاح الذي تحقق للبطولة، وقال: مكاسب عدة تحققت في البطولة، بحسب ما حددناه لها من أهداف، وكما يعلم الجميع فإن بطولات فزاع، انطلقت من أجل النهوض بالمستوى الفني لرياضيي دولة الإمارات بشكل خاص.

وهنأ العصيمي الفائزين بالمراكز الأولى، وتقدم بالشكر الجزيل لجميع فرسان الإرادة المشاركين، وقال: المشاركة الكبيرة، أثرت البطولة، وتعد فوزاً بحد ذاته، ونحن فخورون بما حققه منتخبنا، واحتكاكهم المفيد مع لاعبين دوليين، كما نتمنى إتاحة فرص أكبر لمنتخبنا، لرفع المستوى الفني العام لأدائهم وصقل مهاراتهم.