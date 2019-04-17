تايجر يحقق عودة تاريخية.. وشافيل يتقدم في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قطعت مجموعة من نجوم الجولة الأوروبية للغولف، خطوات كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي»، بفضل النتائج التي حققوها، في بطولة الماسترز الأمريكية العريقة في نسختها الـ83، وأبرزهم الأمريكي زاندر شافيل، الذي تقدم إلى المراكز العشر الأولى في ترتيب الموسم الحالي، بعدما حقق الوصافة في البطولة متأخراً بفارق ضربة واحدة عن أسطورة الغولف تايجر وودز، الذي حقق واحدة من أعظم العودات في التاريخ الرياضي محققاً اللقب ليرتدي السترة الخضراء الشهيرة للمرة الخامسة في ملعب أوجوستا الوطني، ونال شافيل 746.7 نقطة ليقفز من المركز 67 إلى المركز الثامن في ترتيب «السباق إلى دبي»، بمجموع 957.5 نقطة، ليعزز من فرصه للتواجد ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم، والتأهل إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتقام على ملعب «ذا إيرث» في عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، وكان الإيطالي فرانشيسكو موليناري حامل لقب «السباق إلى دبي»، قريباً من الفوز بثاني بطولة كبرى له في تسعة شهور، ولكنه فقد تركيزه وتراجع ليشارك المركز الخامس مع الأمريكي طوني فينو ليحصد كل منهما على 331 نقطة.