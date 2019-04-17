وفود مونديال الرماية: شكراً محمد بن زايد

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت أول من أمس، وبنجاح غير مسبوق، بطولة كأس العالم لرماية الأطباق - العين 2019،التي شهدتها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، على مدى أسبوعين، بمشاركة 71 دولة، واجتمعت الوفود المشاركة في هذه النسخة الاستثنائية، على أن الرعاية الكريمة للبطولة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعطت أبعاداً كبيرة للحدث، الذي شهد أحداثاً عديدة وجديدة، مما ضاعف من النجاحات التي حققتها بعد أن اتسم إيقاع العمل بالسرعة، وقد أنشد جميع المشاركين، من مسؤولين في الاتحاد الدولي والبعثات المشاركة، ومنظمين ورماة في مشهد الوداع قائلين: «شكراً محمد بن زايد»، تثميناً لهذه الرعاية الكريمة التي اختزلت الزمن والجهد، وأعطت جميع العاملين في البطولة شحنة من الطاقة الإيجابية، مما دفع لإخراج الحدث العالمي في أبهى صورة له.

الرشيدي الذهبي

وشهد نهائي، رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، إقامة جولتين، وكان مسك الختام، حصول الرامي الكويتي منصور الرشيدي، على الميدالية الذهبية، بعد أن قهر أبطال العالم وجمع بين الحسنيين «الذهب والكوتا معاً» في ملحمة تاريخية، وبعد منافسة شرسة مع الدنماركي المخضرم هانسن صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، والأسترالي بيتر الحائز على البرونزية، والتف حول الرشيدي كل الرماة الآسيويين، وآزروه لكي يحصل على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وبالفعل نجح في ذلك، ليخفف من الزحام على البطاقات الثلاث المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي سيتنافس عليها الآسيويون في الدوحة، خلال نوفمبر المقبل، وأنهى الرشيدي، الجولات التأهيلية «الخمس» برصيد 123 طبقاً خلف الأسترالي بيتر الذي انفرد بالصدارة محققاً العلامة الكاملة 125 طبقاً من أصل 125 طبقاً وهو رقم قياسي عالمي، مساوياً للرقم القياسي المسجل باسم الأمريكي هانكوك والنرويجي إيرك، والقطري راشد حمد الذي حل في المركز الثاني برصيد 124 طبقاً ومتقدماً على النمساوي سباستيان 123 طبقاً.

تهنئة سعيد بن مكتوم

يذكر أن احتكام الرشيدي في أحد الأطباق في النهائي، إلى تقنية «الفار»، أكد صحة الهدف ورفع من معنوياته ودفعه إلى الإجادة واعتلاء منصة التتويج الذهبية، وحرص الشيخ سعيد بن مكتوم، قائد منتخبنا في «الاسكيت»، على تقديم التهنئة الخالصة إلى البطل الكويتي الرشيدي، عقب فوزه بالذهبية، وبعدها قام إلكسندر وارتنر سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية، وعبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين، وسعيد بن محمد بن أحمد القاسمي عضو مجلس إدارة الاتحاد بتتويج الفائزين.

إشادة

أشاد سيف الزحمي رئيس اللجنة الفنية باتحاد الرماية والقوس والسهم «الجندي المجهول»، بما شهدته البطولة عبر مسابقاتها الخمس من مستوى فني رائع كان محل إشادة الجميع، مشيراً إلى أن النجاح الفني والتنظيمي يحسب لكوادرنا الوطنية التي اعتادت أن تكتب شهادات النجاح لكبريات الأحداث الرياضية، وقال الزحمي: إن تضافر الجهود المخلصة دوماً وانصهارها في بوتقة واحدة هو السبيل الأوحد للنجاح في أي عمل، ولعل عملنا في اتحاد الرماية بروح الفريق الواحد يقودنا دائماً إلى التوفيق والنجاح.