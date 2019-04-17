حمدان بن محمد يشهد تألّق «العاصفة» في المرموم

المصدر: Ⅶ دبي ـ ياسر قاسم Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس سباقات الرموز على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2019، في يومه العاشر وهي السباقات المخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالكأسين والبندقيتين، كما شهد السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

تألق العاصفة

ونجحت هجن العاصفة في اكتساح الفترة المسائية بتحقيق 9 انتصارات خلال الـ16 شوطاً مقابل 5 انتصارات لهجن الرئاسة وفوز لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفوز آخر للشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، واقتسمت هجن العاصفة والرئاسة الفوز في سباقات الرموز مع انطلاقة الفترة المسائية حيث استهلت العاصفة الفوز في الشوط الأول مع المضمر غياث الهلالي عبر «العزرة» التي قطعت مسافة الـ8 كلم في 11:58:2 دقيقة وهو التوقيت الأفضل للفترة المسائية لتنال كأس البكار المفتوح، فيما حققت هجن الرئاسة الفوز في الشوط الثاني مع المضمر محمد زيتون المهيري الذي قاد «زعفرانة» للظفر بكأس البكار محليات في 11:59:3 دقيقة، وظفرت الرئاسة أيضاً بالشوط الثالث للجعدان مفتوح مع علي جميل الوهيبي الذي قاد «أشقر» للفوز ببندقية الجعدان المفتوح في 12:3:7 دقيقة، فيما عادت العاصفة لتفوز بالبندقية الثانية في الشوط الرابع للجعدان محليات مع غياث الهلالي الذي قاد «وليف» في 12:12:5 دقيقة، ونال بطل كل كأس نصف مليون درهم وبطل البندقية 400 ألف درهم مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للخامس.

بقية الأشواط

وفي بقية الأشواط خصصت سيارة فخمة لبطل كل شوط مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للعاشر وأسفرت النتائج عن فوز هجن الرئاسة بالشوط الخامس للبكار مهجنات مع المضمر علي جميل الوهيبي الذي قاد «هملولة» في 12:7:2 دقيقة، وعادت العاصفة للمركز الأول عبر «شاهين» في الشوط السادس للجعدان مهجنات بقيادة غياث الهلالي في 12:22:8 دقيقة، وحملت «بشاير» البشرى لهجن الرئاسة في الشوط السابع للبكار محليات مع محمد زيتون المهيري في 12:8:1 دقيقة، فيما حققت العاصفة فوزين على التوالي مع غياث الهلالي، حيث تصدرت «الشاهينية» الشوط الثامن للبكار مهجنات في 12:14:2 دقيقة و«شاهين» الذي تصدر الشوط التاسع للجعدان محليات في 12:28:9 دقيقة.

ماراثون

ينظم نادي دبي لسباقات الهجن ماراثون لمواطني الدولة ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2019 وذلك صباح اليوم بعد أشواط القدرة، ويشتمل الماراثون على شوطين، الأول للأعمار من 15 سنة وحتى 22 سنة والشوط الثاني للأعمار من 23 سنة وحتى 30 سنة، ووضع النادي شروطاً للتسجيل بالماراثون أهمها حضور الراكب شخصياً، بالإضافة ولي الأمر بالنسبة للمشاركين الذين أعمارهم تقل عن 18 عاماً.

عمر الرزي: نحرص على التغطية الإعلامية الشاملة

رفع عمر الرزي مدير المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي مهرجان ختامي المرموم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على الاهتمام الكبير الذي يولونه لرياضة سباقات الهجن معتبراً أن ذلك يعد من الأسباب الرئيسة للنجاحات التي تتحقق في هذه الرياضة بإمارة دبي.

وأبدى الرزي سعادته الكبيرة بالدعم والإشراف المباشر الذي يحظى به المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن من جانب علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي والذي قال عمر إنه يقف من خلف جميع النجاحات التي تتحقق بالنادي، مضيفاً: خطتنا في المركز الإعلامي بنيت من الأساس على توفير تغطية شاملة لجميع فعاليات المهرجان باللغتين العربية والإنجليزية بهدف الوصول إلى الهدف الاستراتيجي وهو توفير تغطية إعلامية ضخمة للغاية.

وتقدم الرزي بالشكر إلى طاقم العمل بالمركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن من صحفيين وفنيين يمثلون دور الجندي المجهول بأفضل طريقة ممكنة وذلك من خلال وصل الليل بالنهار في سبيل تقديم خدمة إعلامية مميزة بحجم المهرجان الكبير الذي يقام في الفترة الحالية.

هجن الرئاسة تتصدر 9 أشواط في الصباحية

تألقت هجن الرئاسة بشكل واضح في الفترة الصباحية لليوم العاشر في انطلاقة سباقات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كلم، وشهدت هذه الفترة إقامة 14 شوطاً وكان من نصيب هجن الرئاسة 9 انتصارات مقابل 4 انتصارات لهجن العاصفة وحققت «شقراء» من هجن الرئاسة أفضل توقيت بعد فوزها في الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات تحت قيادة المضمر علي جميل الوهيبي محققة زمناً قدره 12:11:5 دقيقة وجاءت بقية انتصارات هجن الرئاسة بثنائية على التوالي في أول السباق حينما نجحت «سمحة» في افتتاح الانتصارات في الشوط الأول للبكار محليات تحت قيادة محمد زيتون المهيري في 12:18:5 دقيقة وتبعتها «أمجاد» في الشوط الثاني للبكار مهجنات تحت قيادة المضمر علي جميل الوهيبي في 12:14:1 دقيقة ثم في الشوط الرابع للجعدان مهجنات عندما قفز «المشهر» للمركز الأول تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري في 12:22:0 دقيقة وفي الشوط الخامس الذي حققت فيه هجن الرئاسة الفوز عبر «الشايبة» مع المضمر أحمد مطر الخيلي في 12:23:4 دقيقة وفي الشوط الثامن للجعدان مهجنات والذي تصدره «حفيت» تحت قيادة المضمر علي جميل الوهيبي محققاً زمناً قدره 12:26:8 دقيقة وفي الشوط التاسع للبكار محليات الذي فازت به «هملولة» تحت قيادة نفس المضمر علي الوهيبي محققة زمناً قدره 12:17:4 دقيقة ثم استمر تربع الرئاسة على المركز الأول في الشوط العاشر للبكار مهجنات مع «الشاهينية» مع علي جميل الوهيبي في 12:14:4 دقيقة وعادت هجن الرئاسة لتفوز في الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات عبر «شاهين» مع المضمر أحمد مطر الخيلي محققاً زمناً قدره 12:24:8 دقيقة.

واستطاعت هجن العاصفة تحقيق انتصاراتها الأربعة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي ابتداءً من الشوط الثالث للجعدان محليات والذي تصدره «شاهين» في 12:39:2 دقيقة ثم في الشوط السادس للبكار مهجنات عبر «شاهين» أيضاً في زمن قدره 12:33:3 دقيقة وفي الشوط السابع للجعدان محليات حيث فازت به «الشاهينية» في 12:15:8 دقيقة ثم في الشوط الحادي عشر للجعدان محليات عبر «شاهين» الذي وصل إلى خط النهاية في 12:25:3 دقيقة.

وأهدت «بشاير» الفوز في الشوط الثالث عشر للبكار محليات إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر خليفة سلطان بالرشيد في 12:13:3 دقيقة.

ونال الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط سيارة فخمة من فئة الدفع الرباعي فيما تم تخصيص جائزة نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر تبدأ من 30 ألف درهم.