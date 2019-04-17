الإمارات تحتفي بأصحاب الإنـجازات في «عرس الرياضيين»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق-ومحمد محسن- أبوظبي - البيان الرياضي

بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، احتفال أسرة الرياضة الإماراتية بعيدها السنوي الثالث عشر، والذي أقيم صباح أمس بقاعة «مبادلة» أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتم خلاله توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على المتميزين والأبطال من الرياضيين الذين حققوا إنجازات ورفعوا علم الدولة خفاقاً في جميع المحافل الإقليمية والقارية والدولية في عام 2018.

وشهد الحفل تكريم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بجائزة الشخصية الرياضية لعام 2019؛ تقديراً لدور سموه الكبير في العمل الرياضي العام على مدار سنوات طويلة، والوصول بالرياضة الإماراتية نحو الآفاق العالمية من خلال الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها الدولة، وفق أعلى المعايير التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، والاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية في بيئة صحية سليمة.

حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير الدولة لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي شمة بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، ومعالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ورؤساء الاتحادات الرياضية.

تكريم

وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أصحاب الإنجازات الرياضية بتوزيع المكرمة السخية البالغ قيمتها 23 مليونا و326 ألفا و750 درهماً على 515 مكرماً، منهم 383 رياضياً ورياضية حققوا 580 ميدالية التي أقيمت على مدار عام 2018، منها 202 ذهبية، و193 فضية و185 برونزية، في مختلف المنافسات الدولية والآسيوية والعربية والخليجية، إذ تصدر اتحاد الفروسية القائمة في عرس الرياضيين بإحراز 148 ميدالية.

واشتملت قائمة الاتحادات المكرمة على 28 اتحاداً وطنياً وهي: اتحاد الفروسية، اتحاد رياضة أصحاب الهمم، اتحاد الرياضات الجوية، اتحاد البولينغ، اتحاد الملاكمة، اتحاد المبارزة، اتحاد الشراع والتجديف الحديث، نادي الإمارات للسيارات والسياحة، اتحاد الرجبي، اتحاد الكاراتيه، اتحاد الشطرنج، اتحاد الدراجات، اتحاد بناء الأجسام، اتحاد رفع الأثقال، اتحاد الرماية، اتحاد كرة القدم، اتحاد الرياضات البحرية، اتحاد الغولف، اتحاد السباحة، اتحاد الشرطة الرياضي، اتحاد الرياضة المدرسية، اتحاد ألعاب القوى، اتحاد كرة الطاولة، اتحاد الرياضات الجليدية، اتحاد البلياردو والسنوكر، اتحاد المصارعة والجودو، اتحاد الجوجيتسو، اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، ومهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة.

حضور

كما شهد الحفل تكريم معالي شما بنت فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بعد الإنجازات اللافتة بعد النجاحات الباهرة التي سطرتها الدولة على صعيد تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الحائز الميدالية الفضية والبرونزية في الكويت، وتسلم التكريم نيابة عنه شقيقه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموج بن جمعة آل مكتوم الحائز البرونزية الدولية في الرماية، والشيخ عبدالله بن فيصل بن سلطان القاسمي الحائز المركز الأول وذهبية بطولة الإمارات للراليات، والفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم الحائزة ذهبيتين وثلاث برونزيات في دوري الخليج للنخبة وبطولة الشارقة الدولية وتسلم التكريم نيابة عنها شقيقها سمو الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم.

وكان الحفل قد بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه كلمة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والتي أعرب خلالها عن سعادة أسرة الرياضة الإماراتية بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال إن هذا العرس السنوي مناسبة متجددة نحتفي فيها بالإنجازات الرياضية ونتوج فيها الفائزين بالمكرمة السامية، وإنه فخر للوطن تزهو به وتكتسي إنجازات أبنائه فيه بالذهب.

وهنأ الرميثي الاتحادات والأبطال المكرمين على ما حققوه من إنجازات كانت خير شاهد على الحب والانتماء للوطن، معرباً عن سعادته بمرافقة مشروع إنشاء صندوق رعاية الموهوبين رياضياً الرامي لخلق شراكات متميزة مع كافة الجهات الرياضية المعنية وشركات القطاعين العام والخاص، موجهاً الشكر لكل من ساهم بالدعم والرعاية لهذا الصندوق.

أصحاب العطاءات

كما شهد الحفل تكريم أصحاب العطاء الرياضي لجهودهم في خدمة الرياضة الإمارات طوال سنوات طويلة، وهم إبراهيم عبد الملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، والذي قضى سنوات طويلة من العمل في رياضة الإمارات، ومنذر عبد الله، والمعلق الرياضي القدير علي حميد على جهوده ودوره الكبير في مسيرة طويلة من العطاء في التعليق الرياضي.

وكرم سمو راعي الحفل حكامنا الموندياليين الذين شاركوا في كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في روسيا وهم الحكم الدولي محمد عبد الله حسن وحسن محمد المهري ومحمد الحمادي.

صندوق المواهب

للمرة الثانية على التوالي يشهد الحفل السنوي لأصحاب الإنجاز تكريم الداعمين والمساهمين في صندوق المواهب، والذي أنشئ لدعم المواهب الرياضية في الدولة من أجل الارتقاء بمختلف الألعاب، إذ كرم سمو راعي الحفل الرعاة الجدد وهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومثلها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيدي لأدنوك ومجموعة شركاتها، جمعية أبوظبي التعاونية، شركة الظاهرة القابضة، بنك أبوظبي التجاري، محمد بن أحمد بن سعيد القاسمي ومثله نجله سعيد بن محمد القاسمي، صديقي القابضة، شركة أكرون للتجارة والمواصلات، نادي الإمارات للسيارات والسياحة، رجل الأعمال صديق فتح الخاجة.

نهيان بن زايد: الجائزة تمثل رحلة عطاء ومثابرة للوطن الغالي

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن خدمة الوطن شرف وواجب نفخر ونعتز به في كل حقبة ومسيرة، مبيناً سموه أن جائزة الشخصية الرياضية لعام 2018 تمثل رحلة عطاء ومثابرة وإخلاص بحق الوطن الغالي وقيادته الرشيدة التي تؤمن إيماناً مطلقاً برعاية الشباب باعتبارهم محور الحياة المتقدمة ونصف الحاضر وكل المستقبل من خلال الاهتمام بهم واستثمار طاقاتهم وتوفير كافة المنصات لتحقيق تطلعاتهم، بما يقودنا نحو أعلى مراتب الإبداع والتميز والتفوق الدائم بين الأمم.

وقال سموه: «فخورون بهذه الجائزة القيمة التي أتت نتاج الدعم السخي والاهتمام الكبير ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقطاع الرياضة».

وتابع سموه: «في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة للحركة الرياضية غدت الإمارات إحدى الوجهات العالمية الرياضية، عبر استضافة واحتضان أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، وأصبحت الإمارات ملتقى الأبطال من نخبة رياضيي العالم».

العواني: نهيان بن زايد قاد خطط مجلس أبوظبي الرياضي لآفاق عالمية

تقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمناسبة اختيار سموه الشخصية الرياضية لعام 2018، معرباً عن سروره بهذا الاختيار الذي صادف أهله نتيجة لإسهامات سموه التنموية في القطاع الرياضي لإمارة أبوظبي وعلى مستوى الدولة.

وأكد أن النجاحات التي شهدتها كافة الفعاليات الرياضية القارية والعالمية التي استضافتها أبوظبي تعود للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة وتوجيهات سموه ومتابعته الدائمة واهتمامه الكبير بتلبية تطلعات الرياضيين، وتسخير كافة الإمكانيات من أجل إعلاء راية الإمارات عالية وخفاقة في كافة المحافل.

وقال العواني: «إن دعم سموه قاد خطط مجلس أبوظبي الرياضي ورياضة الإمارات بصفة عامة لآفاق عالمية ولنجاحات مهمة، وأسهم اهتمام سموه الكبير بتحقيق التنمية لرياضة الإمارات ولرؤية أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة».



أحمد الريسي: شكراً خليفة

تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية بأسمى آيات العرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على المكرمة الغالية والتي تعتبر عيداً للرياضيين.

وتقدم الريسي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما قدمه سموه ومازال عبر سنوات طويلة في وضع الفروسية في الطليعة دائماً، وتقديم مستوى رفيع دولي، قائلاً: هذه الإنجازات على مستوى الرياضات الأخرى تؤكد أن رياضات الإمارات بخير وتسير في الاتجاه الصحيح، لأنها النواة التي تضع أولادنا وبناتنا من الرياضيين في المحافل الدولية، ونتقدم بالشكر إلى جميع الاتحادات، والشكر موصول إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على رعايته السنوية للحفل.

وأضاف الريسي: فخورون في اتحاد الإمارات للفروسية، بتحقيق إنجاز غير مسبوق وإحراز 148 ميدالية، وبذلك يصبح الاتحاد الأول في إحراز الميداليات، وهذه الإنجازات مصدر سعادة وفخر لنا، وتقدم الجهود المبذولة في الجميع، حتى أصبح اتحاد الفروسية في طليعة الاتحادات.