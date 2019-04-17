بطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو على خط الانطلاق بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

تحتضن إمارة الفجيرة وتحديداً في مجمع زايد الرياضي، من غدٍ وعلى مدى أسبوع، بطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، بمشاركة 39 دولة آسيوية ومن بينها 11 دولة عربية، وتعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً اليوم، بنادي الفجيرة للفنون القتالية مستضيف البطولة، للكشف عن تفاصيل البطولة، وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، تواصل الاستعدادات للوصول للجاهزية التامة، وأن لجان العمل تسعى لمواصلة الظهور الجيد الذي ظهرت به البطولات السابقة وبما يتناسب ومكانة الرياضة الإماراتية وبالتعاون مع مختلف الجهات المساهمة لاستضافة المنتخبات المشاركة وأعضاء (كونغرس) الاتحاد الآسيوي وضيوف البطولة من مختلف الجنسيات، وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخبنا الوطني لشباب الجودو خلال مشاركته في بطولة آسيا التي اختتمت أمس الأول في أوزبكستان.

وحث ابن ثعلوب، بعثة منتخبنا المشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي للجودو، على بذل الجهد في سبيل عكس الوجه المشرق للجودو الإماراتي بالرغم من فارق الخبرات، وتم اختيار 6 لاعبين ولاعبة للمشاركة في تلك البطولة وهم: أحمد النقبي في وزن تحت 60 كغ، مصبح الشامسي في وزن تحت 66 كغ، وفيكتور في وزن تحت 73 كغ، وخليفة الحوسني في وزن تحت 73 كغ، وايفان في وزن تحت 100 كغ، وعلي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كغ، واللاعبة ميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كغ.