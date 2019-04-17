4 مواجهات مهمة بدوري اليد و«الفاصلة» بالوصل 23 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم (الأربعاء) ، 4 مباريات ضمن الجولة 17 بدوري رجال اليد، تحدد لدرجة كبيرة ملامح مواقع الفرق، حيث يلتقي شباب الأهلي مع النصر، والشارقة مع الوحدة، والوصل مع الجزيرة والعين مع بني ياس، وأقيمت أول من أمس 4 مباريات لحساب الجولة 16، أسفرت نتائجها عن عودة فريق الشارقة للشراكة مع شباب الأهلي على صدارة البطولة، بعد أن رفع الملك رصيده إلى 40 نقطة، عقب فوزه على فريق الظفرة 36/‏‏20، واحتفظ النصر بمركزه الثالث بفوزه على العين 28/‏‏25، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، واستمر الوصل رابعاً برصيد 33 نقطة، عقب تغلبه على بني ياس 31/‏‏16، ومنح فارق الأهداف، فريق العين المركز الخامس، والجزيرة السادس ولكل منهما 27 نقطة، رغم فوز الجزيرة 29/‏‏20 على الوحدة الثامن برصيد 18 نقطة، ويأتي الظفرة سابعاً برصيد 19 نقطة وبني ياس تاسعاً بـ 17 نقطة، وحددت لجنة المسابقات، يوم 23 الجاري، موعداً لمباراة فاصلة تحدد بطل الدوري للموسم 2018/‏‏2019، وأرسل الاتحاد التعميم، إلى طرفي المباراة، فريقي شباب الأهلي والشارقة، وسيقام اللقاء في صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، في حالة استمرت الشراكة بين الفريقين، بختام الجولة الأخيرة للبطولة والمقررة 20 الشهر الجاري، وفقاً للمادة 1/‏‏4 من لائحة ونظام البطولات، في لجنة المسابقات، ويذكر أن الفريقين جمعا حتى الآن 40 نقطة.