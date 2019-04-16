شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة الصالات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات بعد فوزه على مضيفه النصر 3-2 بعد مباراة مثيرة بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة واللواء طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية وعدد من مسؤولي ناديي النصر وشباب الأهلي، وسط حضور جماهيري كبير.

تقدم شباب الأهلي بهدف لوكاس جوستافو من ركلة جزاء (ق8) ثم أضاف أحمد حسين حماد الهدف الثاني (13)، وقلص جوميز النتيجة للنصر في الشوط الثاني (ق16) وعاد أحمد حماد ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لشباب الأهلي في الدقيقة الأخيرة وقلص طاهر حسن النتيجة للنصر قبل ثوان من النهاية.

وبهذا الفوز يكون شباب الأهلي حقق الثلاثية هذا الموسم في كرة قدم الصالات بعد فوزه ببطولة كأس الإمارات ثم الدوري العام.

