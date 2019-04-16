حمدان بن محمد يوجه بإطلاق "تحدي المدن" كفئة جديدة في الألعاب الحكومية

المصدر: وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بإطلاق "تحدي المدن" في النسخة القادمة من الألعاب الحكومية لترحب دبي بالمدن العالمية والصديقة من جميع أنحاء العالم.

تأتي هذه الخطوة الرائدة عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من الألعاب الحكومية والمشاركة البارزة لمجموعة من فرق الحكومات العالمية التي أبدت رغبة حقيقية في تعزيز حضورها في النسخ المقبلة من البطولة.

ويرتقي هذا التحدي بالبطولة إلى آفاق جديدة تشترك من خلالها المدن العالمية في نشر رسالة وأهداف الألعاب الحكومية الممثلة في العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، انطلاقا من دبي التي تعكس مفهوما متكاملا من الوحدة والتسامح وتقبل الآخر والريادة على صعيد المبادرات العالمية الفريدة.

وستعود بطولة الألعاب الحكومية 2020 بحلة جديدة عبر إضافة تحد جديد إلى فعالياتها تتنافس خلاله المدن للفوز بلقب بطل الألعاب الحكومية العالمية، إلى جانب اللقب الذي تتنافس فيه الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

ويعد تحدي المدن فئة جديدة تنضم إلى الألعاب الحكومية، وسيقام في يوم مستقل ضمن النسخة القادمة من البطولة.. وبإمكان المدن حول العالم المشاركة في هذا التحدي بفرق تضم السيدات والرجال ضمن نفس الفريق، لخوض التحديات لتحديد بطل واحد يفوز بجائزة مليون درهم.

كما ستخوض فرق الحكومة المحلية والاتحادية ذات التحديات بفرق منفصلة للسيدات والرجال أسوة بالنسخة الماضية للفوز بلقب البطولة وجائزتها المالية البالغة مليون درهم للبطل و300 ألف درهم للوصيف و200 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.

وقد أسدل الستار على منافسات النسخة الثانية من الألعاب الحكومية في شاطئ "كايت بيتش" في السادس من أبريل الجاري وشهدت تتويج فريقي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم / F3 / للرجال و السيدات وحصولهما على جائزة قدرها مليون درهم لكل فريق جرى التبرع بها لصالح الأعمال خيرية.