منصور بن زايد يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018

المصدر: وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018 خلال الاحتفال السنوي الـ 13 الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة اليوم في قاعة أرينا مبادلة بأبوظبي.

ونجح 516 بطلا إماراتيا ينتمون إلى 28 اتحادا رياضيا خلال العام الماضي في تحقيق 582 ميدالية كان للذهب منها النصيب الأكبر.

وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - خلال الاحتفال الذي أقيم تحت رعايته - سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الشخصية الرياضية لعام 2018 .

بعد ذلك تم تكريم الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية والاتحادات الرياضية بما فيها مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي كل في منصته من خلال جولة قام بها سمو راعي الحفل وكبار الشخصيات حيث تم التقاط صور تذكارية معهم على منصات التتويج.

وأكد معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة أن هذه المبادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تعبر عن حرص سموه الكبير، على تفوق أبنائه الرياضيين وتميزهم، وتجسد رؤى سموه واهتمامه الكبير بمسيرة الرياضة في الدولة ومناسبة متجددة نحتفي فيها بالإنجازات الرياضية ونتوج فيها الفائزين بالمبادرة السامية.

وتوجه رئيس الهيئة العامة للرياضة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي قدم نموذجا يحتذى به للقيادة الناجحة لخدمة الوطن على مدار 50 عاماً، والوصول به إلى أعلى المراتب، وتحقيق الريادة والعالمية وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعم سموهم لقطاع الرياضة في الدولة وجهودهم المتواصلة، من أجل تطوير هذا القطاع والارتقاء به نحو الأفضل .

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لحرص سموه على رعاية الحفل سنويا وتكريم أبطال الإمارات ومساندته لكافة المبادرات الهادفة إلى تحقيق الخير والنماء، في ربوع هذا الوطن العزيز.